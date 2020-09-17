Лише третина українців знають дату місцевих виборів

Тільки 35% українців знають точну дату місцевих виборів в Україні. Ще 43% респондентів взагалі не знають, коли відбудуться вибори, 19% знають, що десь у жовтні, але дати не знають, а 3% назвали неправильні дати.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Більшість (69%) опитаних не знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори 25 жовтня 2020 року. Лише 13% впевнено відповіли, що знають, як відбуватиметься голосування, 18% зазначили, що знають про це частково. Відносно високий рівень обізнаності про системи виборів демонструють старші опитані. Проте серед молодшої вікової групи (18-29 років) майже 80% взагалі нічого не знають про систему виборів.

При цьому 57% респондентів зазначили, що обов'язково візьмуть участь у місцевих виборах. Коливаються (50/50) - 19% респондентів, можливо візьмуть участь - ще 9% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах заявили 15% респондентів. Відносно високу готовність до участі у виборах проявляють старші категорії населення, жінки, ті респонденти, у кого високий рівень обізнаності про дату і систему виборів.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 12-15 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, результати агрегованого рейтингу партій Соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що найбільше голосів на місцевих виборах отримають чотири парламентські партії. Однак на виборах до обласних рад їх підтримка менше, ніж на виборах в Раду.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися на початку вересня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 29% громадян.