Труханов виграє в Одесі без особливих проблем та з солідним відривом, - експерт

Чинний мер Одеси Геннадій Труханов впевнено виграє вибори в Одесі без особливих проблем і з солідним відривом.

Про це заявив політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук на своїй сторінці в Facebook.

"Десь ситуація поки що не зовсім зрозуміла. Як у Львові. Десь зрозуміліше. Наприклад, в Одесі очікується "спекотна" неділя, де місцеві жителі будуть вибирати між діючим міським головою Геннадієм Трухановим і представником ОПЗЖ Миколою Скориком. Прогнозувати результати виборів в Одесі не так складно. З одного боку, "деполітизований" Труханів, з іншого - представник конкретної політичної сили з конкретним політичним позиціонуванням, яке, м'яко кажучи, не подобається багатьом представникам абсолютно різних політичних сил і світоглядів (притому, що у більшості прихильників ОПЗЖ Труханов теж не викликає негативних емоцій)", - підкреслив Олещук.

Він додає, що завдяки високому рівню політичної структури Одеси, де у міськраді будуть представлені абсолютно різні політсили, "деполітизований господарник" Труханов, очевидно, має всі шанси втретє обійти конкурентів.

"Причому - без особливих проблем і з солідним відривом. Суперник у нього для цього є оптимальний. Очевидно, що в змаганні "будмайданчика" (Труханов) і "русского мира" (Скорик) в Одесі впевнено виграє "будмайданчик". Це такий одеський прояв "клієнтоорієнтованості", - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше політолог Вадим Карасьов прогнозував, що мером Одеси знову може стати Геннадій Труханов, оскільки саме йому вдається зберігати в місті порядок і баланс політичної ситуації