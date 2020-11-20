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ЦВК офіційно засвідчила лідерство "Слуги народу" і "Батьківщини" на виборах, - експерт

Автор: РБК-Україна

Оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) результати місцевих виборів відрізняються від медійної картинки, яку малюють власники кожного окремого медіа. Деякі політичні сили поквапилися оголошувати себе переможцями, але офіційні підрахунки свідчать - перемогли на місцевих виборах "Слуга народу" та "Батьківщина".

Про це написав політолог Олег Саакян у Facebook.

"Якщо поглянути саме на результат партій, то на першому місці - "Слуга народу". Друга серед партій - "Батьківщина". Вона посідає перше місце серед опозиційних сил і має рівнорозподілену підтримку по країні - це хороший запас на новий електоральний цикл. Особливо, якщо буде приділено значно більше уваги з виборцями у містах", - вважає політолог.

На його переконання, "Батьківщина" має значний потенціал і може його стабілізувати, якщо продовжить підтримувати ФОПів і займати конструктивну позицію щодо заходів боротьби з пандемією COVID-19.

"Партійна машина "Батьківщини" підтвердила свою ефективність на виборах", - резюмував Саакян.

Нагадаємо, відповідно до оприлюднених Центральною виборчою комісією даних, офіційними переможцями місцевих виборів серед політичних партій стали президентська "Слуга народу" та "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

"Слуга народу" набирає 17.5% голосів і отримує понад 5800 мандатів. Друге місце з-поміж усіх і перше серед позавладних партій посідає "Батьківщина". Команда Тимошенко виборола 12.5%, її представлятимуть майже 4100 депутатів.

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