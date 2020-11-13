ЦВК припинила повноваження всього складу Херсонської обласної ТВК

Центральна виборча комісія достроково припинила діяльність усього складу Херсонської обласної територіальної виборчої комісії. ТВК не виконала постанову суду.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

До Центрвиборчкому надійшли скарги херсонських обласних організацій партій “"Наш край", "Слуга народу" та регіональної організації партії "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".

Вони просили достроково припинити повноваження ТВК через вчинення одноразового грубого порушення законодавства, встановленого рішенням П’ятого апеляційного адміністративного суду.

"Судом було визнано протиправною бездіяльність цієї ТВК щодо нездійснення повноважень Бехтерської сільської ТВК Скадовського району та Каховської міської ТВК Каховського району Херсонської області щодо встановлення підсумків голосування у межах частини територіальних виборчих округів №3 та №5", - сказано у повідомленні.

У зверненні підкреслюється, що ця ТВК не виконує свої повноваження у звʼязку з неможливістю забезпечити кворум, однак будь-яких підтверджуючих документів поважності причин відсутності членів Херсонського обласного тервиборчкому ЦВК не надали.

"Відтак комісія задовольнила вказані скарги, визнавши протиправною бездіяльність Херсонської обласної ТВК щодо невиконання рішення суду", - зазначається у повідомленні.

Місцеві організації політичних партій можуть не пізніше 15 години 13 листопада подати до Центрвиборчкому кандидатури до ТВК.

Крім того, комісія зобов’язала Херсонську обласну ТВК після сформування її нового складу невідкладно виконати відповідну постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду.

Нагадаємо, станом на 12 листопада залишилося встановити результати місцевих виборів в 11 радах і по 6 міським головам.

Як писало РБК-Україна, раніше Рада національної безпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.