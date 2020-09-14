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ЦВК просить Раду врегулювати особливості проведення виборів під час карантину

Автор: Юлія Струк

Центральна виборча комісія просить Верховну раду законодавчо врегулювати особливості проведення виборів у період карантину. ЦВК розробила відповідний законопроект.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Проект закону комісія схвалила на засіданні в понеділок, 14 вересня.

Центрвиборчком також просить президента та ВР про забезпечення невідкладного розгляду та прийняття відповідного закону.

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"Виникають складнощі через низку недосконалостей у деяких положеннях Виборчого кодексу. Все це значною мірою ускладнює організацію підготовки та проведення виборчого процесу. Саме на врегулювання вказаних проблем спрямований підготовлений комісією проект закону", - вказано у повідомленні.

У ЦВК просять врахувати у Виборчому кодексі зміни до адміністративно-територіального устрою, що відбувалися паралельно з реформою виборчого законодавства.

Потребують редакційного доопрацювання і положення Кодексу щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті, а також депутатів міської, селищної, сільської ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) та визначення підстав недійсності виборчих бюлетенів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив протиепідемічні заходи під час організації і проведення місцевих виборів, зокрема дезінфекцію на виборчих дільницях, температурний скринінг тощо.

Як писало РБК-Україна, на місцевих виборах не будуть обмежувати доступ до голосування виборців з ознаками ГРВІ.

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