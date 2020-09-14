Україна не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори, – Єрмак

Україна під час зустрічі радників в нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях. Однак у Верховній раді дійсно зареєстрована постанову, якою пропонують внести зміни до постанови про місцеві вибори.

Про це в в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ніяких зобов’язань з Української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради (про місцеві вибори, - ред) не було. І це неможливо, тому що ми не можемо втручатись в діяльність українського парламенту", - сказав він.

За словами Єрмака, Україна лише "проінформувала" інших учасників зустрічі про наявність постанови, якою хочуть внести зміни до вже прийнятої постанови про місцеві вибори.

"Ми тільки проінформували колег по "нормандській" зустрічі, що депутатом від "Слуги народу" (Олександром Качурою, - ред) ще 28 липня зареєстрована постанова щодо змін. І ця постанова сьогодні є і найближчим часом вона буде винесена в залу Верховної Ради, де буде вирішуватись її доля", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

У Росії вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Раніше у Раді заявляли, що не збираються вносити зміни до постанови про місцеві вибори.