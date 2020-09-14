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Україна не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори, – Єрмак

Автор: РБК-Україна

Україна під час зустрічі радників в нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях. Однак у Верховній раді дійсно зареєстрована постанову, якою пропонують внести зміни до постанови про місцеві вибори.

Про це в в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ніяких зобов’язань з Української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради (про місцеві вибори, - ред) не було. І це неможливо, тому що ми не можемо втручатись в діяльність українського парламенту", - сказав він.

За словами Єрмака, Україна лише "проінформувала" інших учасників зустрічі про наявність постанови, якою хочуть внести зміни до вже прийнятої постанови про місцеві вибори.

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"Ми тільки проінформували колег по "нормандській" зустрічі, що депутатом від "Слуги народу" (Олександром Качурою, - ред) ще 28 липня зареєстрована постанова щодо змін. І ця постанова сьогодні є і найближчим часом вона буде винесена в залу Верховної Ради, де буде вирішуватись її доля", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

У Росії вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Раніше у Раді заявляли, що не збираються вносити зміни до постанови про місцеві вибори.

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Новини України Андрій Єрмак