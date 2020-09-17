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Українці перед виборами назвали головні завдання місцевої влади

Автор: Олександр Білоус

Пріоритетом є охорона здоров'я

Серед основних пріоритетів у роботі місцевої влади українці найчастіше згадують про медицину (58%), економіку і створення робочих місць (33%), освіту (27%), боротьбу з корупцією (23%). Парки і сквери важливі для 6% респондентів.

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Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас, оцінюючи сфери, в яких місцевої влади вдалося досягти найбільших успіхів, опитані найчастіше згадували про дороги і тротуари (54%) і парки і сквери (36%). Про поліпшення у сферах громадського транспорту говорили тільки 12%, медицини - 9%, освіти та житлово-комунального господарства - 7%, екології - 5%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 5-15 вересня 2020 року серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість (69%) опитаних не знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори 25 жовтня 2020 року. Тільки 35% українців знають точну дату місцевих виборів в Україні. Ще 43% респондентів взагалі не знають, коли відбудуться вибори, 19% знають, що десь у жовтні, але дати не знають, а 3% назвали неправильні дати.

Нагадаємо, результати агрегованого рейтингу партій Соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що найбільше голосів на місцевих виборах отримають чотири парламентські партії. Однак на виборах до обласних рад, їх підтримка менше, ніж на виборах в Раду.

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