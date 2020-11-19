Вибори в Дніпрі: рейтинг кандидатів перед другим туром

За посаду мера Дніпра в другому турі виборів змагаються чинний мер Борис Філатов і депутат міськради, активіст Загід Краснов. Повторне голосування відбудеться вже цієї неділі, 22 листопада. Які шанси на перемогу у кандидатів, передвиборні прогнози і рейтинги - в матеріалі РБК-Україна.
Чергові місцеві вибори в Україні пройшли 25 жовтня 2020 року. Виборці голосували за нові склади обласних, міських і районних рад, а також мерів міст.
У Дніпрі не вдалося обрати міського голову в один тур, тому що ніхто з 17 кандидатів не набрав понад 50% голосів. Після оприлюднення офіційних результатів, ТВК призначила повторне голосування 22 листопада 2020.
До другого туру виборів мера в Дніпрі вийшли два кандидати, які зайняли лідируючі позиції за підсумками першого етапу виборчого процесу:
Згідно з даними соціологічних досліджень, напередодні виборів у Бориса Філатова були найвищі шанси на перемогу вже в першому турі.
Також за результатами опитувань, найбільш вірогідним опонентом Філатова в другому турі міг стати Олександр Вілкул, а не Загід Краснов, на відміну від фактичних результатів голосування.
Так, мер міста зайняв перший рядок рейтингу в опитуванні Центру SOCIS за 26 вересня - 2 жовтня. Його найближчим конкурентом виявився Олександр Вілкул. Він посів друге місце з відставанням в 40%. У Загіда Краснова прогноз на вихід у другий тур був невисоким. Похибка вибірки склала 3,5%.
Лідером передвиборчого опитування Групи "Рейтинг" також був Борис Філатов. Його підтримало 48,5% опитаних. На другому місці - Олександр Вілкул з 14,9%, за Загіда Краснова збиралося голосувати 13,4% респондентів.
При прогнозуванні другого туру виборів, у всіх можливих парах переможцем виявився Філатов з великою перевагою. Однак варіант кандидатів на повторному голосуванні "Борис Філатов - Загід Краснов" в дослідженні "Рейтинг" не розглядався.
У виборах на посаду глави міськради 25 жовтня прийняло участь 17 кандидатів. Явка в Дніпрі склала 28%.
Голоси виборців розподілилися наступним чином:
Борис Філатов отримав 101 617 голосів і опинився на першому місці, але такого результату виявилося недостатньо для обрання в один тур. Як і на минулих виборах, Філатов буде боротися за крісло мера в другому турі (у 2015 році його опонентом був Олександр Вілкул).
За депутата міської ради Загіда Краснова проголосувало 28804 виборці. З великим відставанням від Філатова кандидат від "Громадської сили" посів друге місце і вийшов у другий тур. При цьому Олександр Вілкул набрав лише на 447 голосів менше Загіда Краснова (28357 голосів або 12,95%).