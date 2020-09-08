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Аваков пригрозил жесткой реакцией на нарушения на местных выборах

Автор: РБК-Украина

Украинские правоохранители будут жестко реагировать на нарушения на местных выборах. У Министерства внутренних дел достаточно сил для контроля предвыборного процесса.

Об этом в видеообращении заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, через несколько дней кандидаты начнут предвыборную агитацию. Он просит участников избирательного процесса соблюдать закон, не нарушать правила агитации и не расшатывать ситуацию на округах.

"Хочу предупредить: у МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. Мы будем жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сеток", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения", - отметил Аваков.

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Он также подчеркнул, что МВД сотрудничают с Центризбиркомом и гражданской сетью ОПОРА, которые осуществляют мониторинг предвыборной гонки и фиксируют нарушения.

Кроме того, Аваков просит кандидатов и предвыборные штабы не проводить массовые мероприятия в условиях пандемии COVID-19 и карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что на Центральную избирательную комиссию подали в суд и требуют отменить постановление о выборах.

Координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в интервью РБК-Украина рассказала, что местные выборы отменить нельзя, можно только отсрочить.

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Новости Украины нарушенияАрсен АваковМестные выборы