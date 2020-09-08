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Эксперт рассказала о масштабах подкупа на местных выборах

Новина українською → Киев, Вторник 08 сентября 2020 09:15
Эксперт рассказала о масштабах подкупа на местных выборах Фото: Ольга Айвазовская (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Масштаб подкупа во время избирательной кампании на местных выборах будет зависеть от реакции со стороны правоохранителей. Сейчас уже есть подкуп в виде различных продуктов питания.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, избиратели привыкли получать "подарки". При этом на местных выборах такой подкуп работает более системно, чем на национальных.

"На местные выборы идут бизнесмены, у кого-то есть плиточный завод, у кого-то - сахарный, у кого-то пекарня и так далее. Одни кандидаты хотят этим "поделиться" с избирателем. А другие, понимая, что гречка проигрывает деньгам, могут прибегнуть к подкупу в денежной форме. Это будет, но масштаб зависит от того, как полиция будет действовать на первых этапах", - сказала Айвазовская.

Эксперт добавила, что на местных выборах уже наблюдается со стороны кандидатов раздача сахара, сахарной ваты, круассанов и шампанского, а также продуктовых наборов. При этом сейчас расширили список того, что может считаться подкупом.

"На этих выборах несколько по-другому подкуп идентифицируется и исследуется, чем раньше. Подкупом мы можем называть практически все, что будет передаваться в виде материальных благ, при использовании названия партии, имени кандидата, его изображения, логотипа", - отметила Айвазовская.

Напомним, ранее сообщалось, что в период избирательного процесса партиям запрещено заниматься благотворительной помощью.

Также РБК-Украина писало, местные выборы не могут быть отменены, однако могут быть отсрочены на срок до 90 дней.

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