Кто победил на выборах мэра Днепра: результаты голосования

22 ноября в Днепре прошел второй тур выборов мэра. Во время повторного голосования за должность городского головы боролись Борис Филатов и Загид Краснов. Подробно о результатах второго тура, как голосовали жители Днепра - на РБК-Украина.

Экзит-полы второго тура выборов мэра Днепра

Согласно экзит-полу Центра социологических и маркетинговых исследований Социс, по состоянию на 19:30 во втором туре выборов мэра Днепра лидирует действующий глава города Борис Филатов.

Борис Филатов - 78,75%

Загид Краснов - 18,25%

Выборы мэра Днепра 2020

Выборы в Украине были назначены на 25 октября по истечению 5-летнего срока полномочий действующих органов власти на местах. В частности, в этот день состоялось голосование за кандидатов в мэры.

В Днепре на пост главы городского совета баллотировалось 17 кандидатов. Лидером выборов стал Борис Филатов, набрав 46,41% поддержки. Данный результат был недостаточным для объявления победителя в один тур, т.к. в крупных городах страны мэров выбирают абсолютным большинством голосов.

Территориальная избирательная комиссия назначила повторное голосование на 22 ноября и объявила фамилии кандидатов, которые продолжат участие в борьбе за кресло градоначальника - Борис Филатов и Загид Краснов (занял второе место с 13,15%).

Из-за карантина голосование было организовано с ограничительными мерами. Избиратели проходили температурный контроль, обязательным было наличие маски, соблюдение социальной дистанции, а также рекомендовано пользоваться собственной ручкой. Для граждан с признаками заболевания были установлены отдельные кабинки для голосования.

Кандидаты во втором туре

Борис Филатов - городской голова Днепра с 2015 года. Пять лет назад он баллотировался в мэры от партии "УКРОП". В первом туре занял второе место, а на повторном голосовании опередил своего оппонента от ОПЗЖ Александра Вилкула.

В 2014 году Филатов стал депутатом Верховной рады IX созыва по мажоритарному округу от Днепра, но после избрания мэром сложил полномочия в парламенте.

В 2014-2015 работал на посту заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского. Курировал вопросы внутренней политики.

Ранее занимался адвокатской деятельностью, в 2005-2010 году был тележурналистом, вел авторские программы на местном телевидении.

На выборах мэра 2020 Борис Филатов выдвигается от партии "Пропозиция". Политсила была основана накануне старта избирательной кампании мэрами нескольких городов Украины.

Оппонентом действующего мэра во втором туре выборов в Днепре стал Загид Краснов - бизнесмен, активист, руководитель общественной организации и партии "Громадська сила".

С 2015 года он является депутатом городского совета, занимал должность секретаря Днепросовета. На прошлых выборах мэра Краснов занял 3 место, также безуспешно баллотировался в 2010 году - тогда оказался четвертым.

Загид Краснов входит в состав наблюдательного совета "Днепропетровского стрелочного завода" (председатель). Также в разные периоды занимался предпринимательской деятельностью в сферах альтернативной энергетики, железнодорожного транспорта, недвижимости.

Рейтинги Филатова и Краснова

В октябре накануне выборов лидером электоральных предпочтений жителей Днепра был Борис Филатов.

По данным исследования Центра SOCIS, действующего мэра поддерживало абсолютное большинство респондентов. Вторую строчку рейтинга занимал кандидат от "Блока Украинская перспектива" Александр Вилкул, также в тройку лидеров входил Загид Краснов.

Борис Филатов - 54,1%

Александр Вилкул - 13,8%

Загид Краснов - 12%

Сергей Никитин - 8,3%

Сергей Рыженко -7,6%

Мгер Куюмчан - 1%

Результаты первого тура голосования

Явка на выборах в Днепре 25 октября составила 28%. Территориальная избирательная комиссия допустила к участию в голосовании 17 кандидатов.

Наибольшее количество голосов получил Борис Филатов - 101617, вторым оказался Загид Краснов - его поддержало 28804 избирателя. Один из главных претендентов на должность мэра Александр Вилкул лишь на 447 голосов отстал от Загида Краснова - набрал 28357 голосов.

Результаты первого тура в процентном соотношении:

Борис Филатов ("Пропозиция") - 46,41% Загид Краснов ("Громадська сила") - 13,15% Александр Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") - 12,95% Сергей Никитин ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 9,15% Сергей Рыженко ("Слуга народа") - 8,71% Артем Романюков ("Демократический альянс") - 3,05% Татьяна Рычкова ("Европейская солидарность") - 2,34%

Остальные кандидаты получили менее 1% поддержки избирателей.

При этом на выборах в городской совет большинство голосов и депутатских мандатов получила партия Бориса Филатова "Пропозиция" (22 депутата). На втором месте - "Оппозиционная платформа - "За життя" (13 депутатов), далее - "Слуга народа" (9 мандатов). "Громадська сила" Загида Краснова получила 8 депутатских мандатов в Днепросовете, "Европейская солидарность" - 7, "Блок Вилкула "Украинская перспектива" - 5 мандатов.