Хто переміг на виборах мера Дніпра: результати голосування

22 листопада в Дніпрі пройшов другий тур виборів мера. Під час повторного голосування за посаду міського голови боролися Борис Філатов і Загід Краснов. Детально про результати другого туру, як голосували жителі Дніпра - на РБК-Україна.

Екзит-поли другого туру виборів мера Дніпра

Згідно з екзит-полом Центру соціологічних і маркетингових досліджень Соціс, станом на 19:30 у другому турі виборів мера Дніпра лідирує чинний глава міста Борис Філатов.

Борис Філатов - 78,75%

Загід Краснов - 18,25%

Вибори мера Дніпра 2020

Вибори в Україні були призначені на 25 жовтня по закінченню 5-річного терміну повноважень діючих органів влади на місцях. Зокрема, в цей день відбулося голосування за кандидатів в мери.

У Дніпрі на посаду глави міської ради балотувалося 17 кандидатів. Лідером виборів став Борис Філатов, набравши 46,41% підтримки. Даний результат був недостатнім для оголошення переможця в один тур, тому що в великих містах країни мерів обирають абсолютною більшістю голосів.

Територіальна виборча комісія призначила повторне голосування на 22 листопада і оголосила прізвища кандидатів, які продовжать участь в боротьбі за крісло градоначальника - Борис Філатов і Загід Краснов (посів друге місце з 13,15%).

Через карантин голосування було організовано з обмежувальними заходами. Виборці проходили температурний контроль, обов'язковою була наявність маски, дотримання соціальної дистанції, а також рекомендовано користуватися власною ручкою. Для громадян з ознаками захворювання були встановлені окремі кабінки для голосування.

Кандидати в другому турі

Борис Філатов - міський голова Дніпра з 2015 року. П'ять років тому він балотувався в мери від партії "УКРОП". У першому турі посів друге місце, а на повторному голосуванні випередив свого опонента від ОПЗЖ Олександра Вілкула.

У 2014 році Філатов став депутатом Верховної ради IX скликання по мажоритарному округу від Дніпра, але після обрання мером склав повноваження в парламенті.

У 2014-2015 працював на посаді заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського з питань внутрішньої політики.

Раніше займався адвокатською діяльністю, в 2005-2010 році був тележурналістом, вів авторські програми на місцевому телебаченні.

На виборах мера 2020 Борис Філатов висувається від партії "Пропозиція". Політсила була заснована напередодні старту виборчої кампанії мерами кількох міст України.

Опонентом чинного мера у другому турі виборів в Дніпрі став Загід Краснов - бізнесмен, активіст, керівник громадської організації і партії "Громадська сила".

З 2015 року він є депутатом міської ради, займав посаду секретаря Дніпроради. На минулих виборах мера Краснов зайняв 3 місце, також безуспішно балотувався в 2010 році - тоді був четвертим.

Загід Краснов входить до складу наглядової ради "Дніпропетровського стрілочного заводу" (голова ради). Також в різні періоди займався підприємницькою діяльністю в сферах альтернативної енергетики, залізничного транспорту, нерухомості.

Рейтинги Філатова і Краснова

У жовтні напередодні виборів лідером електоральних симпатій жителів Дніпра був Борис Філатов.

За даними дослідження Центру SOCIS, чинного мера підтримувала абсолютна більшість респондентів. Другий рядок рейтингу займав кандидат від "Блоку Українська перспектива" Олександр Вілкул, також до трійки лідерів входив Загід Краснов.

Борис Філатов - 54,1%

Олександр Вілкул - 13,8%

Загід Краснов - 12%

Сергій Нікітін - 8,3%

Сергій Риженко -7,6%

Мгер Куюмчан - 1%

Результати першого туру голосування

Явка на виборах в Дніпрі 25 жовтня склала 28%. Територіальна виборча комісія допустила до участі в голосуванні 17 кандидатів.

Найбільшу кількість голосів отримав Борис Філатов - 101617, другим став Загід Краснов - його підтримало 28804 виборця. Один з головних претендентів на посаду мера Олександр Вілкул лише на 447 голосів відстав від Загіда Краснова - набрав 28357 голосів.

Результати першого туру в процентному співвідношенні:

Борис Філатов ("Пропозиція") - 46,41% Загід Краснов ("Громадська сила") - 13,15% Олександр Вілкул ("Блок Вілкула "Українська перспектива") - 12,95% Сергій Нікітін ("Опозиційна платформа - "За життя") - 9,15% Сергій Риженко ("Слуга народу") - 8,71% Артем Романюков ("Демократичний альянс") - 3,05% Тетяна Ричкова ("Європейська солідарність") - 2,34%

Решта кандидатів отримали менше 1% підтримки виборців.

При цьому на виборах до міської ради більшість голосів і депутатських мандатів отримала партія Бориса Філатова "Пропозиція" (22 депутати). На другому місці - "Опозиційна платформа -"За життя" (13 депутатів), далі - "Слуга народу" (9 мандатів). "Громадська сила" Загіда Краснова отримала 8 депутатських мандатів в міськраді, "Європейська солідарність" - 7, "Блок Вілкула "Українська перспектива" - 5 мандатів.