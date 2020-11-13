Другий тур місцевих виборів в Україні: що потрібно знати

Повторне голосування за кандидатів у мери відбудеться в ряді великих міст до кінця листопада. Другий тур виборів призначено вже на цю неділю, 15 листопада, в семи населених пунктах. Детально про те, де і коли виборці знову відправляться на дільниці для голосування - в матеріалі РБК-Україна.

Умови проведення другого туру місцевих виборів 2020

За законодавством, голосування за кандидатів на посаду міського голови в населених пунктах понад 75 тисяч жителів може проходити в два тури, тобто діє мажоритарна система абсолютної більшості.

Якщо в першому турі жоден із кандидатів не набирає понад 50% підтримки виборців, призначається повторне голосування. У ньому беруть участь тільки два претенденти в мери з найвищими показниками за підсумками першого туру.

Другий тур призначається на неділю, не пізніше ніж через три тижні після встановлення офіційних результатів першого етапу виборчого процесу.

Де і коли відбудеться другий тур

За даними Центральної виборчої комісії, в 19 містах переможця виборів мера не було встановлено в один тур. Це великі населені пункти і 13 обласних центрів. Повторне голосування в цих містах пройде в різні дні через різні терміни закінчення опрацювання протоколів ТВК.

Другий тур 15 листопада відбудеться в:

Одесі

Сумах

Луцьку

Херсоні

Краматорську

Українці

Кам'янець-Подільському

Другий тур 22 листопада призначено в:

Дніпрі

Львові

Нікополі

Слов'янську

Ужгороді

Бердянську

Дрогобичі

Миколаєві

Полтаві

Рівному

Черкасах

У Чернівцях вибори мера у другому турі призначені на 29 листопада, в зв'язку з затримкою підрахунку голосів. Повторні вибори в Борисполі ЦВК призначила після смерті Анатолія Федорчука, який переміг 25 жовтня. Голосування відбудеться 31 січня 2021.

Другий тур виборів в Одесі

За посаду глави міськради 15 листопада поборються Геннадій Труханов і Микола Скорик. Лідером першого туру з 38,35% голосів став чинний мер Труханов, що не дозволило йому здобути перемогу в один тур, як це сталося на виборах 2015.

За результатами голосування одеситів, до другого туру також пройшов Микола Скорик з 19,47% підтримки. Він висувається від "Опозиційної платформи -"За життя", в даний час є депутатом ВР IX скликання від ОПЗЖ.

Другий тур в Дніпрі

На повторному голосуванні в Дніпрі 22 листопада виборці мають віддати голоси за Бориса Філатова або за Загіда Краснова.

Нинішній міський голова Борис Філатов балотується на другу каденцію від партії "Пропозиція". У першому турі Філатов отримав 46,1% голосів, а його опонента Загіда Краснова ("Громадська сила") підтримало 13,5% виборців.

Другий тур у Львові

Боротьбу за посаду міського голови Львова 22 листопада продовжать Андрій Садовий і Олег Синютка.

Лідером голосування на місцевих виборах 25 жовтня став мер Андрій Садовий з результатом 40,09%. Кандидат від партії "Слуга народу" і колишній голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка з розривом майже 20 тисяч голосів зайняв друге місце, він набрав 31,1%.