ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Другий тур виборів мера в Одесі: хто переміг

Новость на русском → Одеса, Неділя 15 листопада 2020 21:00
Другий тур виборів мера в Одесі: хто переміг Геннадій Труханов і Микола Скорик (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

У другому турі виборів в Одесі за посаду мера змагалися діючий міський голова Геннадій Труханов і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик. Результати другого туру і всі подробиці дня голосування 15 листопада - в матеріалі РБК-Україна.

Результати виборів в Одесі: хто переміг у другому турі

Згідно з екзит-полом, який проводив Київський міжнародний інститут соціології, станом на 20:00 Геннадій Труханов перемагає в другому турі виборів мера Одеси. За нього віддали свої голоси 56,7%. Микола Скорик отримав підтримку 42,8% виборців.

Другий тур виборів мера в Одесі: хто переміг

Вибори мера Одеси 2020

Обрання голови Одеської міськради відбулося в рамках чергових місцевих виборів в Україні. 25 жовтня пройшов перший тур голосування за майбутнього мера міста. Жоден з 23-х зареєстрованих кандидатів не набрав за результатами виборів понад 50% підтримки виборців.

Тому одеська ТВК оголосила про проведення другого туру в неділю, 15 листопада. У нього вийшли два кандидати з найбільшою кількістю голосів - Геннадій Труханов і Микола Скорик.

Кандидати в другому турі

На виборах мера 2020 Геннадій Труханов отримав перше місце з 38,35% голосів. Однак йому не вдалося повторити успіх минулої виборчої кампанії - 5 років тому Труханов був обраний мером вже в першому турі з 52,2% підтримки громадян. Вперше очолив міську раду Одеси в 2014 році за результатами позачергових виборів.

Раніше Геннадій Труханов був народним депутатом Верховної ради VII скликання від "Партії Регіонів". У 2014-му вийшов зі складу ПР, і вже через рік балотувався в мери від власної партії "Довіряй справам". На виборах 2020 Труханов також висувається від даної політсили.

Микола Скорик потрапив до другого туру з результатом 19,47% голосів. Він представляє партію "Опозиційна платформа -"За життя", від якої в 2019 році пройшов до парламенту IX скликання. Раніше був членом "Опозиційного блоку" і "Партії Регіонів".

З листопада 2013-го по березень 2014 року Скорик керував Одеською облдержадміністрацією. Був фігурантом розслідування про розгін мітингу активістів Євромайдану в Одесі, в якості свідка. З 2010 по 2013 очолював міністерство фінансів АР Крим, до цього протягом 4-х років Микола Скорик був головою Одеської обласної ради.

Рейтинги Труханова та Скорика

Фаворитом передвиборної гонки в Одесі з початку виборчої кампанії став Геннадій Труханов.

Напередодні голосування чинного мера підтримувала абсолютна більшість одеситів - 50,1%. Про це свідчать дані соціологічного дослідження Групи "Рейтинг" за 9-14 жовтня. У трійці лідерів рейтингу опинилися: Микола Скорик з 10,6% і Олег Філімонов - 7,9%.

У прогнозі результатів другого туру Геннадій Труханов також зі значним відривом випереджав Миколу Скорика - 59% проти 18% голосів респондентів.

Результати виборів в першому турі

Офіційні підсумки голосування в Одесі були оприлюднені через 10 днів після виборів. З великим відривом від опонентів лідером першого туру виявився Геннадій Труханов - діючий мер отримав 77518 голосів.

Друге місце посів народний депутат від "Опозиційної платформи - "За життя" Микола Скорик - за нього проголосувало 39351 одеситів.

За активіста і підприємця Петра Обухова, який висувався від "Європейської солідарності", віддали голоси 23257 осіб.

Партія "Слуга народу" висунула кандидатом в мери актора Олега Філімонова, але він не зміг потрапити в трійку лідерів, набравши тільки 20388 голосів.

Результати першого туру виборів мера Одеси:

  1. Геннадій Труханов ( "Довіряй справам") - 38,35%
  2. Микола Скорик ("Опозиційна платформа - "За життя") - 19,47%
  3. Петро Обухов ("Європейська солідарність") - 11,5%
  4. Олег Філімонов ("Слуга народу") - 10,09%
  5. Сергій Ківалов ("Українська морська партія") - 6,19%
  6. Євген Червоненко ("Наш край") - 3,74%
  7. Сергій Калинчук ("За майбутнє") - 2,99%
  8. Едуард Гурвіц ("Блок Едуарда Гурвіца") - 2,39%
  9. Олег Михайлик (самовисування) - 0,77%
  10. Наталя Делієва ("Голос") - 0,61%
  11. Георгій Селянин ("Батьківщина") - 0,6%
  12. Сергій Варламов ("Національний корпус") - 0,59%
  13. Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера") - 0,48%
  14. Станіслав Домбровський (самовисування) - 0,39%
  15. Геннадій Чижов ("Сила і честь") - 0,39%
  16. Максим Болдін ("Перемога Пальчевського") - 0,34%
  17. Марія Труніна (самовисування) - 0,3%
  18. Моріс Ібрагім (самовисування) - 0,16%
  19. Вікторія Стоянова (самовисування) - 0,15%
  20. Михайло Кузаконь (самовисування) - 0,14%
  21. Юрій Печерський (самовисування) - 0,13%
  22. Альберт Байжанов ("За права людини") - 0,13%
  23. Ігор Щербина (самовисування) - 0,08%

Загальна явка на місцевих виборах 25 жовтня в Одесі склала 29,82% (202149 виборців).

Нагадаємо, експерт спрогнозував результат другого туру виборів в Одесі на користь Геннадія Труханова з солідним відривом.

Також повідомлялося про спробу масової фальсифікації результатів повторного голосування за кандидатів в мери Одеси 15 листопада після того, як в офісі одного з місцевих політиків знайшли підроблені бюлетені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Одеса Генадій Труханов второй тур Микола Скорик Місцеві вибори
Головне про другий тур виборів
Головне про другий тур виборів
Рейтинг кандидатів в Одесі
Рейтинг кандидатів в Одесі
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Як правильно проголосувати
Як правильно проголосувати
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Зеленський мерам-порушникам: продовжите грати у добрих поліцейських - програємо всі
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Зеленський мерам-порушникам: продовжите грати у добрих поліцейських - програємо всі