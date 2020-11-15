Другий тур виборів мера в Одесі: хто переміг
У другому турі виборів в Одесі за посаду мера змагалися діючий міський голова Геннадій Труханов і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик. Результати другого туру і всі подробиці дня голосування 15 листопада - в матеріалі РБК-Україна.
Результати виборів в Одесі: хто переміг у другому турі
Згідно з екзит-полом, який проводив Київський міжнародний інститут соціології, станом на 20:00 Геннадій Труханов перемагає в другому турі виборів мера Одеси. За нього віддали свої голоси 56,7%. Микола Скорик отримав підтримку 42,8% виборців.
Вибори мера Одеси 2020
Обрання голови Одеської міськради відбулося в рамках чергових місцевих виборів в Україні. 25 жовтня пройшов перший тур голосування за майбутнього мера міста. Жоден з 23-х зареєстрованих кандидатів не набрав за результатами виборів понад 50% підтримки виборців.
Тому одеська ТВК оголосила про проведення другого туру в неділю, 15 листопада. У нього вийшли два кандидати з найбільшою кількістю голосів - Геннадій Труханов і Микола Скорик.
Кандидати в другому турі
На виборах мера 2020 Геннадій Труханов отримав перше місце з 38,35% голосів. Однак йому не вдалося повторити успіх минулої виборчої кампанії - 5 років тому Труханов був обраний мером вже в першому турі з 52,2% підтримки громадян. Вперше очолив міську раду Одеси в 2014 році за результатами позачергових виборів.
Раніше Геннадій Труханов був народним депутатом Верховної ради VII скликання від "Партії Регіонів". У 2014-му вийшов зі складу ПР, і вже через рік балотувався в мери від власної партії "Довіряй справам". На виборах 2020 Труханов також висувається від даної політсили.
Микола Скорик потрапив до другого туру з результатом 19,47% голосів. Він представляє партію "Опозиційна платформа -"За життя", від якої в 2019 році пройшов до парламенту IX скликання. Раніше був членом "Опозиційного блоку" і "Партії Регіонів".
З листопада 2013-го по березень 2014 року Скорик керував Одеською облдержадміністрацією. Був фігурантом розслідування про розгін мітингу активістів Євромайдану в Одесі, в якості свідка. З 2010 по 2013 очолював міністерство фінансів АР Крим, до цього протягом 4-х років Микола Скорик був головою Одеської обласної ради.
Рейтинги Труханова та Скорика
Фаворитом передвиборної гонки в Одесі з початку виборчої кампанії став Геннадій Труханов.
Напередодні голосування чинного мера підтримувала абсолютна більшість одеситів - 50,1%. Про це свідчать дані соціологічного дослідження Групи "Рейтинг" за 9-14 жовтня. У трійці лідерів рейтингу опинилися: Микола Скорик з 10,6% і Олег Філімонов - 7,9%.
У прогнозі результатів другого туру Геннадій Труханов також зі значним відривом випереджав Миколу Скорика - 59% проти 18% голосів респондентів.
Результати виборів в першому турі
Офіційні підсумки голосування в Одесі були оприлюднені через 10 днів після виборів. З великим відривом від опонентів лідером першого туру виявився Геннадій Труханов - діючий мер отримав 77518 голосів.
Друге місце посів народний депутат від "Опозиційної платформи - "За життя" Микола Скорик - за нього проголосувало 39351 одеситів.
За активіста і підприємця Петра Обухова, який висувався від "Європейської солідарності", віддали голоси 23257 осіб.
Партія "Слуга народу" висунула кандидатом в мери актора Олега Філімонова, але він не зміг потрапити в трійку лідерів, набравши тільки 20388 голосів.
Результати першого туру виборів мера Одеси:
- Геннадій Труханов ( "Довіряй справам") - 38,35%
- Микола Скорик ("Опозиційна платформа - "За життя") - 19,47%
- Петро Обухов ("Європейська солідарність") - 11,5%
- Олег Філімонов ("Слуга народу") - 10,09%
- Сергій Ківалов ("Українська морська партія") - 6,19%
- Євген Червоненко ("Наш край") - 3,74%
- Сергій Калинчук ("За майбутнє") - 2,99%
- Едуард Гурвіц ("Блок Едуарда Гурвіца") - 2,39%
- Олег Михайлик (самовисування) - 0,77%
- Наталя Делієва ("Голос") - 0,61%
- Георгій Селянин ("Батьківщина") - 0,6%
- Сергій Варламов ("Національний корпус") - 0,59%
- Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера") - 0,48%
- Станіслав Домбровський (самовисування) - 0,39%
- Геннадій Чижов ("Сила і честь") - 0,39%
- Максим Болдін ("Перемога Пальчевського") - 0,34%
- Марія Труніна (самовисування) - 0,3%
- Моріс Ібрагім (самовисування) - 0,16%
- Вікторія Стоянова (самовисування) - 0,15%
- Михайло Кузаконь (самовисування) - 0,14%
- Юрій Печерський (самовисування) - 0,13%
- Альберт Байжанов ("За права людини") - 0,13%
- Ігор Щербина (самовисування) - 0,08%
Загальна явка на місцевих виборах 25 жовтня в Одесі склала 29,82% (202149 виборців).
Нагадаємо, експерт спрогнозував результат другого туру виборів в Одесі на користь Геннадія Труханова з солідним відривом.
Також повідомлялося про спробу масової фальсифікації результатів повторного голосування за кандидатів в мери Одеси 15 листопада після того, як в офісі одного з місцевих політиків знайшли підроблені бюлетені.