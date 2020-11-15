Труханов лідирує у другому турі виборів мера Одеси, - екзит-пол

В Одесі пройшов другий тур виборів мера. За попередніми даними, лідирує чинний міський голова Геннадій Труханов.

Про це свідчать дані екзит-полу Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Оновлено: станом на 20:00, за даним екзит-полу КМІС, у Труханова 56,7% голосів, а у Скорика - 40,9%.

Відзначимо, до другого туру в Одесі вийшли Труханов і нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик. Згідно з екзит-полом КМІС на 17:00, за Труханова проголосували 55,1%, за Скорика - 42,8% виборців.

Фото: дані екзит-полу КМІС

Вибірка репрезентативна для Одеси в цілому. Станом на 17:00 опитано 1780 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 66.6%. Похибка вибірки не повинна перевищувати 3-4%.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбувся другий тур місцевих виборів у семи містах.

Раніше РБК-Україна писало, що в ЦВК заявили, що карантин вихідного дня не завадить проведенню другого туру виборів.

Все, що необхідно знати про другий тур місцевих виборів, ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, стало відомо, скільки політичні партії витратили на рекламу в Facebook перед другим туром місцевих виборів.

Як писало РБК-Україна, раніше Рада національної безпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.