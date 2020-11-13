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Карантин вихідного дня не завадить другому туру виборів, - ЦВК

Новость на русском → Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 17:19
Карантин вихідного дня не завадить другому туру виборів, - ЦВК Фото: голосування під час карантину (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня не завадить проведенню другого туру місцевих виборів у громадах країни. Другий тур у семи містах цієї неділі відбудеться, попри карантинні обмеження.

Про це повідомила Центральна виборча комісія.

Як пояснили в Центрвиборчкомі, українські громадяни не обмежені в реалізації свого конституційного права, однак вибори проходитимуть з заходами безпеки.

Так, на вході до виборчої дільниці у виборців будуть вимірювати температуру, а в приміщенні дільниці буде розмітка для дотримання дистанції та дезинфікуючі засоби для рук.

Крім того, будуть виділені окремі кабінки голосування для виборців з ознаками захворювання.

Нагадаємо, цієї неділі, 15 листопада, другий тур місцевих виборів відбудеться в Одесі, Сумах, Херсоні та ще чотирьох містах України.

Все, що необхідно знати про другий тур місцевих виборів, ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, стало відомо, скільки політичні партії витратили на рекламу в Facebook перед другим туром місцевих виборів.

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