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Карантин выходного дня не помешает второму туру выборов, - ЦИК

Новина українською → Киев, Пятница 13 ноября 2020 17:19
Карантин выходного дня не помешает второму туру выборов, - ЦИК Фото: голосование во время карантина (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Введение в Украине так называемого карантина выходного дня не помешает проведению второго тура местных выборов в общинах страны. Второй тур в семи городах в это воскресенье состоится, несмотря на карантинные ограничения.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

Как пояснили в Центризбиркоме, украинские граждане не ограничены в реализации своего конституционного права, однако выборы будут проходить с мерами безопасности.

Так, на входе в избирательный участок у избирателей будут измерять температуру, а в помещении участка будет разметка для соблюдения дистанции и дезинфицирующие средства для рук.

Кроме того, будут выделены отдельные кабинки для голосования избирателей с признаками заболевания.

Напомним, в это воскресенье, 15 ноября, второй тур местных выборов состоится в Одессе, Сумах, Херсоне и еще четырех городах Украины.

Все, что необходимо знать о втором туре местных выборов, вы можете узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, стало известно, сколько политические партии потратили на рекламу в Facebook перед вторым туром местных выборов.

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