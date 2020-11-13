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В воскресенье в семи городах пройдет второй тур выборов мэра, - ЦИК

Новина українською → Украина, Пятница 13 ноября 2020 14:15
В воскресенье в семи городах пройдет второй тур выборов мэра, - ЦИК Фото: местные выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В воскресенье в семи городах будут повторно голосовать на выборах городского главы. Во втором туре выборов в целом смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тысячи избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Указано, что 15 ноября второй тур выборов мэра состоится в 7 регионах Украины:

  • в Луцке (Волынская область),
  • Краматорске (Донецкая область),
  • Украинке (Киевская область),
  • Одессе,
  • Сумах,
  • Херсоне,
  • Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

"В повторном голосовании по выборам городского главы, которое состоится на 932 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей", - указано в сообщении.

Кроме того, 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельские советы.

Подчеркивается, что результаты второго тура выборов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 года включительно.

Напомним, в Офисе омбудсмена сообщили, что в Украине в ряде населенных пунктов пройдет повторное голосование на местных выборах. В некоторых городах оно назначено на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.

Как писало РБК-Украина, ранее в ЦИК заявили, что по состоянию на 12 ноября осталось установить результаты в 11 советах и по 6 мэрам.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.

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