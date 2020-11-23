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Результаты выборов мэров: список победителей по городам

Новина українською → Украина, Понедельник 23 ноября 2020 15:05
Результаты выборов мэров: список победителей по городам Фото: местные выборы (РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

В большинстве городов Украины завершились местные выборы. Действующие мэры 9 областных центров и столицы были переизбраны на следующую каденцию уже в первом туре. В остальных городах борьба кандидатов продолжилась во время повторного голосования. Кто победил на выборах мэра в областных центрах, а также где и почему назначены перевыборы - подробно на РБК-Украина.

Где выборы мэра прошли в один тур

Жители Киева избрали мэра в первом туре 25 октября. С 50,51% голосов победу одержал действующий мэр Виталий Кличко (УДАР). Александр Попов ("Оппозиционная платформа - "За життя") с результатом в 9,51% занял второе место.

Избиратели Винницы абсолютным большинством голосов (69,93%) поддержали Сергея Моргунова ("Украинская стратегия Гройсмана") - городской голова с 2015 года. Его ближайший оппонент Сергей Кудлаенко ("Европейская солидарность") набрал 13,04%.

В Житомире на вторую каденцию с 51,38% голосов выбрали Сергея Сухомлина ("Пропозиция"). С большим отставанием второе место досталось кандидату от "Слуги народа" Виктору Евдокимову (12,56%).

Мэр Запорожья Владимир Буряк избран городским головой на второй срок с поддержкой 59,99% жителей города. Он выдвигался от собственной партии "Еднання". На втором месте с результатом 11,43% оказался Валерий Прозапас "Европейская солидарность".

Руслан Марцинкив продолжил работу на посту мэра Ивано-Франковска после местных выборов. Он выдвигался от ВО "Свобода" и в первом туре обошел своих оппонентов со большим преимуществом - набрал 84,78%. У кандидата на втором месте Петра Шкутяка от "Европейской солидарности" - 7,05%.

В Кропивницком на выборах в один тур победил действующий мэр Андрей Райкович ("Пропозиция") - 53,53%. Второе место по итогам голосования с 19,88% занял Артем Стрижаков ("Стратерия города").

Сергей Надал (ВО "Свобода") одержал победу на выборах мэра Тернополя в третий раз. Он получил 74,59% голосов в первом туре с большим отрывом опередив кандидата от "Силы людей" Ивана Сороколита (5,88%).

Абсолютное большинство избирателей Харькова проголосовало за Геннадия Кернеса. Мэр города (с 2010 года) в первом туре выборов получил 60,34%. Бизнесмена и нардепа от ОПЗЖ Александра Фельдмана поддержало 14,13% граждан.

Жители Хмельницкого на второй срок избрали Александра Семчишина (ВО "Свобода") с максимальной поддержкой в 86,83%. С отставанием в 70 тысяч голосов на втором месте оказалась Инна Ящук ("Слуга народа") - 4,9%.

В Чернигове победил действующий городской голова Владислав Атрошенко ("Родной дом") с результатом 77,49% голосов. Его главный конкурент Вадим Антошин ("Оппозиционная платформа - "За життя") получил лишь 4,5% поддержки.

Победители второго тура

В Луцке новым мэром стал Игорь Полищук ("За майбутнє") с 54,6% голосов. Также во втором туре участвовал бывший городской голова Богдан Шиба. Он получил 42,8% голосов.

В Днепре во второй тур 22 ноября вышли действующий мэр Борис Филатов ("Пропозиция") и депутат горсовета Загид Краснов ("Громадська сила"). По данным экзит-полов, с результатом в 78,75% Филатов продолжит работать на должности. За Краснова проголосовало 18,25% избирателей.

В Краматорске победителем на повторном голосовании стал самовыдвиженец Александр Гончаренко (57,85%). Он сменил на посту городского головы Андрея Панкова, который также участвовал во втором туре, но получил 40,17% голосов.

Второй тур в Ужгороде прошел 22 ноября. По результатам подсчета голосов, первое место занял действующий мэр Бордан Андриив с результатом 51,01% или 12869 голосов. Его оппонент Виктор Щадей от "Слуги народа" получил 11452 голоса.

Лидером повторного голосования 22 ноября во Львове, по предварительным результатам, стал Андрей Садовый. Согласно экзит-полу Liberty Report, Садовый набрал 62,8% поддержки избирателей, а его оппонент Олег Синютка ("Европейская солидарность") - 37,2%.

В Николаеве второй тур прошел 22 ноября, в нем приняли участие действующий мэр Александр Сенкевич("Пропозиция") и Владислав Чайка (ОПЗЖ). Экзит-пол местного издания "НикВести" прогнозирует победу Сенкевичу с 61,6% голосов, у Чайки - 38,4%.

Мэром Одессы во втором туре переизбран Геннадий Труханов ("Доверяй делам") с результатом 54,28% или 93921 голосов. Кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик получил почти на 21 тысячу голосов меньше - 72974.

В Полтаве, по предварительным результатам второго тура, победил кандидат от "За майбутне" Александр Мамай с 52,8% голосов. Он возглавлял горсовет с 2010 по 2018 год. За Сергея Иващенко ("Слуга народа") проголосовало 47,19% избирателей.

Второй тур в Ровно состоялся 22 ноября. О своей победе заявил кандидат от "Европейской солидарности" Александр Третьяк с результатом 50,18% голосов. По предварительным итогам, на 3% от Третьяка отстал Виктор Шакирзян ("Рівне разом") - 47,76%.

В Сумах на третью каденцию переизбрали Александра Лысенко ("Батькивщина") с поддержкой 60,32% или 26446 голосов . Второй участник повторного голосования Вадим Акперов ("Европейская солидарность") получил 16567 голосов.

В Херсоне с результатом 63,59% или 34125 голосов мэром стал Игорь Колыхаев - народный депутат ВР IX созыва от партии "За майбутне", в местных выборах участвовал от политсилы "Нам здесь жить!". С отставанием в 16 тысяч голосов Владимир Сальдо ("Блок Владимира Сальдо") занял второе место - 18135 голосов.

Второй тур выборов мэра в Черкассах состоялся 22 ноября. По данным экзит-пола Liberty Report, лидером голосования стал действующий мэр Анатолий Бондаренко ("За майбутне") - 54,25%. Кандидат от "Голоса" Виктор Евпак получает 45,75% голосов.

В Черновцах повторное голосование было назначено на воскресенье, 29 ноября. В нем примут участие победители первого тура - Роман Кличук ("Единая альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина").

В 4-х городах состоятся перевыборы

ЦИК назначила перевыборы в Борисполе из-за смерти от коронавируса вновь избранного 25 октября мэра Анатолия Федорчука (он занимал должность городского головы с 2006 года).

Также перевыборы пройдут в Новгород-Северском Черниговской области, в связи со смертью от COVID-19 победившего на выборах Олега Бондаренко (был мэром города с 2015 года).

В Конотопе Сумской области 16 ноября от осложнений коронавируса скончался действующий мэр Александр Луговой. Он получил наибольшее количество голосов в первом туре выборов (37,34%) и должен был участвовать в повторном голосовании вместе с Артемом Семенихиным.

В Броварах Киевской области суд прекратил полномочия территориальной избирательной комиссии после выявления нарушений Избирательного кодекса и обязал новый состав ТИК провести повторные выборы мэра и депутатов горсовета.

Даты перевыборов должны назначить территориальный избирательные комиссии в этих населенных пунктах. ЦИК отменила ранее установленные даты голосования в Броварах и Новгород-Северском из-за нарушения положения законодательства о назначении выборов на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их проведении.

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