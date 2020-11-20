ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЦИК отменил даты перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском

Новина українською → Киев, Пятница 20 ноября 2020 21:44
ЦИК отменил даты перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском Фото: местные выборы (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Центральная избирательная комиссия отменила постановления территориальных избирательных комиссий о назначении перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском. ЦИК требует от местных комиссий до 23 ноября назначить новые даты повторного голосования.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

ЦИК пришел к выводу, что предыдущие постановления Бориспольского и Новгород-Северского ТИК нарушают положения избирательного кодекса в части назначения выборов на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их назначении.

Отметим, повторные выборы мэра Борисполя сначала были назначены на 31 января 2021 года, а перевыборы мэра Новгород-Северского должны были состояться 17 января 2021 года.

Напомним, в конце октября мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений коронавируса. Он побеждал на местных выборах 25 октября, но умер до объявления результатов.

Кроме того, 28 октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19. Результаты местных выборов свидетельствовали о том, что Федорчук снова переизберется на пост мэра. Он умер до объявления официальных результатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Центральная избирательная комиссия Борисполь перевыборы
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Второй тур выборов в Днепре
Второй тур выборов в Днепре
Второй тур выборов во Львове
Второй тур выборов во Львове
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by