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Выборы во Львове: кто победил во втором туре голосования

Новина українською → Львов, Воскресенье 22 ноября 2020 20:05
Выборы во Львове: кто победил во втором туре голосования Фото: выборы во Львове (РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Сегодня, 22 ноября во Львове состоялся второй тур выборов мэра. Борьба за должность мэра развернулась между двумя кандидатами - Андреем Садовым и Олегом Синюткой. Как прошло голосование, результаты второго тура во Львове - в материале РБК-Украина.

Экзит-полы выборов мэра Львова

Согласно экзит-полу, который проводила социологическая компания Liberty Report по заказу студии Савика Шустера, действующий мэр Львова Андрей Садовый лидирует во втором туре выборов городского главы.

Андрей Садовый - 62,8%

Олег Синютка - 37,2%

Выборы во Львове: кто победил во втором туре голосования

Выборы мэра во Львове

После установления результатов первого тура выборов во Львове, как и в ряде других крупных городов Украины, на 22 ноября было назначено повторное голосование за кандидатов в мэры.

Согласно законодательству, в населенных пунктах от 75 тысяч жителей второй тур организуется в случае, если ни один из кандидатов в мэры на первом этапе избирательного процесса не получает абсолютного большинства голосов.

Так, во Львове максимальный уровень поддержки среди претендентов на пост градоначальника составил 40,09% - у Андрея Садового, чего ему не хватило для избрания в один тур, но дало возможность продолжить дальнейшую борьбу вместе с кандидатом, получившим второе место по итогам голосования 25 октября. С результатом 31,1% во второй тур также вышел Олег Синютка.

Андрей Садовый баллотируется на 4 каденцию

С 2006 года Львовский городской совет возглавляет Андрей Садовый. На выборах мэра 2020 выдвигается от партии "Объединение "Самопомич", которую он основал и возглавил в 2012 году.

В прошлом году Садовый баллотировался в президенты, но снял свою кандидатуру, поддержав Анатолия Гриценко. Затем на парламентских выборах 2019 возглавил партийный список "Самопомочи", однако политсила не прошла в Верховную раду.

До вступления в должность городского головы Андрей Садовый занимался бизнесом - был владельцем медиа-холдинга ТРК "Люкс". Одну из радиостанций компании ("Люкс") Андрей Садовый совместно с двумя журналистами основали в 1993 году.

Действующий мэр принимал активное участие в общественной жизни Львова с 1997 года, создал общественную организацию "Институт развития города", коммунальное предприятие "Институт города", в 2004 году инициировал создание общественного объединения "Самопомич".

Олег Синютка - экс-глава ЛОГА

Олег Синютка начал трудовую деятельность в Ивано-Франковске. С 2002-го на протяжении 4-х лет работал заместителем городского головы.

После победы Андрея Садового на выборах мэра Львова, Олег Синютка занял должность его заместителя по вопросам экономики и социальной политики. В 2007-2014 - первый заместитель главы горсовета.

В конце декабря 2014 года был назначен главой Львовской областной государственной администрации. Побил рекорд по продолжительности работы на данной должности. Синютка ушел в отставку в 2019 году после объявления результатов президентских выборов.

На выборах в Верховную раду IX созыва прошел под №9 избирательного списка "Европейской солидарности". Является членом президиума и центрального политсовета партии.

Рейтинги Садового и Синютки

Перед вторым туром выборов мэра рейтинги кандидатов были практически одинаковыми. Согласно данным опроса SOCIS за 29 октября - 10 ноября, ни у Садового, ни у Синютки не было явного преимущества.

Респонденты, которые точно собирались голосовать и определились с выбором, высказались в пользу Олега Синютки:

  • Олег Синютка - 50,9%
  • Андрей Садовый - 49,1%

Из числа всех опрошенных большинство было готово поддержать Андрея Садового, но в данном случае 14,2% граждан еще не определились с предпочтением или отказались от ответа:

  • Андрей Садовый - 40,5%
  • Олег Синютка - 35,2%
  • Не определились/ отказались от ответа - 14,2%
  • Не пойдут на выборы - 5,8%
  • Ни за одного из кандидатов - 4,5%

Избиратели, которые голосовали в первом туре за Руслана Кошулинского (занял 3 место), Ярослава Рущишина (4 место), Игоря Кузьмака, Игоря Васюника в дальнейшем были намерены поддержать Олега Синютку. Избиратели Тараса Кльофы и Юлии Гвоздович были готовы отдать свои голоса Андрею Садовому во втором туре.

Результаты выборов во Львове в первом туре

Большинство львовян во время первого тура выборов городского головы проголосовало за Андрея Садового - 91131 избирателей. Разрыв между первым и вторым местом составил почти 20,5 тысяч голосов - Олега Синютку поддержало 70682 человека. Третьим оказался Руслан Кошулинский с 22169 голосов.

Всего в выборах мэра Львова приняло участие 17 кандидатов, их результаты в процентах:

  1. Андрей Садовый ("Объединение "Самопомич") - 40,09%
  2. Олег Синютка ("Европейская солидарность") - 31,1%
  3. Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") - 9,75%
  4. Ярослав Рущишин ("Голос") - 4,68%
  5. Игорь Зинкевич ("Варта") - 3,39%
  6. Игорь Васюник (самовыдвижение) - 2,96%
  7. Юлия Гвоздович ("Украинская Галицкая Партия") - 2,28%
  8. Тарас Кльофа ("Слуга народа") - 1,63%
  9. Оксана Юринец (УДАР) - 1%
  10. Игорь Кузьмак ("Народный Рух Украины") - 0,95%
  11. Назарий Брезицкий (самовыдвижение) - 0,53%
  12. Игорь Телишевский ("За майбутнє") - 0,45%
  13. Остап Стахив ("Идея нации") - 0,36%
  14. Иван Василишин ("Конгресс украинских националистов") - 0,25%
  15. Наталья Ван Доеверен ("Духовная Украина") - 0,24%
  16. Роман Матис (самовыдвижение) - 0,22%
  17. Юрий Бунь (самовыдвижение) - 0,12%

Явка на избирательные участки во Львове 25 октября была на уровне 38,6%.

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