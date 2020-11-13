Второй тур местных выборов в Украине: что нужно знать
Повторное голосование за кандидатов в мэры состоится в ряде крупных городов до конца ноября. Второй тур выборов назначен уже на это воскресенье, 15 ноября, в семи населенных пунктах. Подробно о том, где и когда избиратели снова отправятся на участки для голосования - в материале РБК-Украина.
Условия проведения второго тура местных выборов 2020
По законодательству, голосование за кандидатов на должность городского головы в населенных пунктах свыше 75 тысяч жителей может проходить в два тура, т.е. действует мажоритарная система абсолютного большинства.
Если в первом туре ни один из кандидатов не набирает свыше 50% поддержки избирателей, назначается повторное голосование. В нем участвуют только два претендента в мэры с самыми высокими показателями по итогам первого тура.
Второй тур назначается на воскресенье, не позднее чем через три недели после установления официальных результатов первого этапа избирательного процесса.
Где и когда пройдет второй тур
По данным Центральной избирательной комиссии, в 19 городах победитель выборов мэра не был установлен в один тур. Это крупные населенные пункты и 13 областных центров. Повторное голосование в этих городах пройдет в разные дни из-за разных сроков окончания обработки протоколов ТИК.
Второй тур 15 ноября состоится в:
- Одессе
- Сумах
- Луцке
- Херсоне
- Краматорске
- Украинке
- Каменец-Подольском
Второй тур 22 ноября назначен в:
- Днепре
- Львове
- Никополе
- Славянске
- Ужгороде
- Бердянске
- Дрогобыче
- Николаеве
- Полтаве
- Ровно
- Черкассах
В Черновцах выборы мэра во втором туре назначены на 29 ноября, в связи с задержкой в подсчете голосов. Повторные выборы в Борисполе ЦИК назначила после смерти победившего 25 октября Анатолия Федорчука. Голосование состоится 31 января 2021.
Второй тур выборов в Одессе
За должность главы горсовета 15 ноября поборются Геннадий Труханов и Николай Скорик. Лидером первого тура с 38,35% голосов стал действующий мэр Труханов, что не позволило ему одержать победу в один тур, как это произошло на выборах 2015.
По результатам голосования одесситов, во второй тур также прошел Николай Скорик с 19,47% поддержки. Он выдвигается от "Оппозиционной платформы - "За життя", в настоящее время является депутатом ВР IX созыва от ОПЗЖ.
Второй тур в Днепре
На повторном голосовании в Днепре 22 ноября избирателям предстоит отдать голоса за Бориса Филатова или за Загида Краснова.
Нынешний городской голова Борис Филатов баллотируется на вторую каденцию от партии "Пропозиция". В первом туре Филатов получил 46,1% голосов, а его оппонента Загида Краснова ("Громадська сила") поддержало 13,5% избирателей.
Второй тур во Львове
Борьбу за должность городского головы Львова 22 ноября продолжат Андрей Садовый и Олег Синютка.
Лидером голосования на местных выборах 25 октября стал мэр Андрей Садовый с результатом 40,09%. Кандидат от партии "Слуга народа" и бывший председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка с разрывом почти 20 тысяч голосов занял второе место, он набрал 31,1%.