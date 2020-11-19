Второй тур выборов во Львове: что важно знать

На 22 ноября назначено повторное голосование за кандидатов в мэры Львова. Во втором туре выборов участвуют действующий мэр Андрей Садовый и экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка. Главное о кандидатах и голосовании, кто может победить на выборах во Львове - подробно на РБК-Украина.

Второй тур местных выборов состоится 22 ноября

Жители Львова не смогли определить фаворита "мэрской гонки" в первом туре выборов. Во время голосования 25 октября ни одному из кандидатов не удалось получить абсолютную поддержку избирателей - набрать более 50% голосов. По законодательству, в таком случае организуется второй тур с участием двух кандидатов с наибольшими результатами.

После официального объявления итогов первого тура ТИК Львова назначила повторные выборы мэра на 22 ноября и объявила кандидатов:

Андрей Садовый - вышел во второй тур с результатом 40,09%;

Олег Синютка - набрал 31,1% голосов.

Кандидаты в мэры Львова во втором туре

В 2006 году Андрей Садовый впервые победил на выборах главы Львовского горсовета и с тех пор переизбирался в мэры три раза подряд.

Андрей Садовый занимает должность мэра 14 лет (фото: РБК-Украина)

На местных выборах 2020 Садовый баллотируется от Объединения "Самопомич", как и в 2015 году. Ранее был самовыдвиженцем, затем кандидатом от "Республиканской Христианской партии".

Во Львовском горсовете работал с 1998 года, когда стал депутатом. Занимался бизнесом в медиасфере, возглавлял холдинг ТРК "Люкс" (телеканал и сайт "24 Канал" радио "Люкс ФМ", сайты "Zaxid.net", "Футбол 24"). Перед местными выборами 2006 владельцем контрольного пакета акций стала супруга Садового.

С 2006 по 2010-й Садовый был членом партии "Наша Украина", а в 2012 основал собственную политсилу "Самопомич". В 2014-м партия участвовала в парламентских выборах и прошла в ВР VIII cозыва с третьим результатом.

Андрей Садовый был кандидатом на президентских выборах 2019 года, однако отказался от участия в пользу Анатолия Гриценко.

Олег Синютка является главным оппонентом Андрея Садового в борьбе за должность градоначальника. Он выдвигается от партии "Европейская солидарность", которая получила большинство по результатам выборов 2020 в горсовет Львова.

В прошлом Синютка работал заместителем городского головы Ивано-Франковска, а после переезда во Львов с 2007 по 2014 был первым заместителем Андрея Садового на посту мэра.

В 2014 году Олег Синютка стал председателем Львовской облгосадминистрации, занимал эту должность на протяжении следующих 5 лет. В 2019 году прошел в Верховную Раду IX созыва от "Европейской солидарности", член президиума и политсовета партии.

Олег Синютка - народный депутат ВР IX созыва (фото: facebook.com/Oleg.Synyutka.official)

Рейтинги перед вторым туром

Согласно данным последнего предвыборного опроса Центра SOCIS за 29 октября - 10 ноября, на результат второго тура выборов может существенно повлиять явка избирателей.

При моделировании второго тура среди всех опрошенных 2000 респондентов лидирует действующий мэр:

Андрей Садовый - 40,5%

Олег Синютка - 35,2%

Не определились/ отказались от ответа - 14,2%

Не будут голосовать - 5,8%

Ни за одного из кандидатов - 4,5%

Среди тех респондентов, кто точно пойдет на выборы и определился, на большую поддержку может рассчитывать Олег Синютка:

Олег Синютка - 50,9%

Андрей Садовый - 49,1%

Имитация результатов второго тура среди тех, кто точно будет голосовать и тех, кто вероятнее всего придет на избирательный участок и определился с выбором, показывает лидерство Андрея Садового с минимальным отрывом:

Андрей Садовый - 50,2%

Олег Синютка - 49,8%

Первый тур голосования

Для участия в выборах мэра Львова зарегистрировалось 17 кандидатов. Среди них два главных оппонента прошлой избирательной кампании - помимо Андрея Садового на пост городского головы повторно баллотировался Руслан Кошулинский. В 2015 году Кошулинский проиграл Садовому во втором туре.

Также во Львове баллотировались два депутата ВР текущего созыва: Олег Синютка ("Европейская солидарность") и Ярослав Рущишин ("Голос"). Партия "Слуга народа" выдвинула в мэры Тараса Кльофу - депутата горсовета, врача, замначальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона.

Официальные итоги первого тура выборов мэра:

Андрей Садовый ("Объединение" Самопомич") - 40,09% Олег Синютка ("Европейская солидарность") - 31,1% Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") - 9,75% Ярослав Рущишин ("Голос") - 4,68% Игорь Зинкевич ("Варта") - 3,39% Игорь Васюник (самовыдвижение) - 2,96% Юлия Гвоздович ("Украинская Галицкая Партия") - 2,28% Тарас Кльофа ("Слуга народа") - 1,63% Оксана Юринец ("УДАР) - 1%

Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов. Явка избирателей во Львове в день голосования составила 38,6%.

Стоит отметить, что помимо Львова второй тур выборов мэра 22 ноября пройдет в нескольких крупных городах Украины. Избиратели будут голосовать повторно еще в 11 населенны пунктах, в т.ч. Полтаве, Черкассах, Ровно и др.

Также в это воскресенье состоится голосование за кандидатов на пост городского головы Днепра. Что важно знать о втором туре выборов в Днепре, в материале РБК-Украина.