Другий тур виборів у Львові: що важливо знати
На 22 листопада призначено повторне голосування за кандидатів в мери Львова. У другому турі виборів беруть участь діючий мер Андрій Садовий та екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка. Головне про кандидатів і голосування, хто може перемогти на виборах у Львові - детально на РБК-Україна.
Другий тур місцевих виборів відбудеться 22 листопада
Жителі Львова не змогли визначити фаворита "мерської гонки" в першому турі виборів. Під час голосування 25 жовтня жодному з кандидатів не вдалося отримати абсолютну підтримку виборців - набрати більше 50% голосів. За законодавством, в такому випадку організовується другий тур за участю двох кандидатів з найбільшими результатами.
Після офіційного оголошення підсумків першого туру ТВК Львова призначила повторні вибори мера на 22 листопада і оголосила кандидатів:
- Андрій Садовий - вийшов у другий тур з результатом 40,09%;
- Олег Синютка - набрав 31,1% голосів.
Кандидати в мери Львова у другому турі
У 2006 році Андрій Садовий вперше переміг на виборах глави Львівської міськради і з тих пір переобирався в мери три рази поспіль.
Андрій Садовий обіймає посаду мера 14 років (фото: РБК-Україна)
На місцевих виборах 2020 Садовий балотується від Об'єднання "Самопоміч", як і в 2015 році. Раніше був самовисуванцем, потім кандидатом від "Республіканської Християнської партії".
У Львівській міськраді працював з 1998 року, коли став депутатом. Займався бізнесом в медіасфері, очолював холдинг ТРК "Люкс" (телеканал і сайт "24 Канал" радіо "Люкс ФМ", сайти "Zaxid.net", "Футбол 24"). Перед місцевими виборами 2006 власником контрольного пакета акцій стала дружина Садового.
З 2006 по 2010-й Садовий був членом партії "Наша Україна", а в 2012 заснував власну політсилу "Самопоміч". У 2014-му партія брала участь в парламентських виборах і пройшла до ВР VIII скликання з третім результатом.
Андрій Садовий був кандидатом на президентських виборах 2019 року, проте відмовився від участі в користь Анатолія Гриценка.
Олег Синютка є головним опонентом Андрія Садового в боротьбі за посаду градоначальника. Він висувається від партії "Європейська солідарність", яка отримала більшість за результатами виборів 2020 у міськраду Львова.
У минулому Синютка працював заступником міського голови Івано-Франківська, а після переїзду до Львова з 2007 по 2014 був першим заступником Андрія Садового на посаді мера.
У 2014 році Олег Синютка став головою Львівської обласної державної адміністрації, обіймав цю посаду протягом наступних 5 років. У 2019 пройшов у Верховну Раду IX скликання від "Європейської солідарності", член президії і політради партії.
Олег Синютка - народний депутат ВР IX скликання (фото: facebook.com/Oleg.Synyutka.official)
Рейтинги перед другим туром
Згідно з даними останнього передвиборчого опитування Центру SOCIS за 29 жовтня - 10 листопада, на результат другого туру виборів може суттєво вплинути явка виборців.
При моделюванні другого туру серед усіх опитаних 2000 респондентів лідирує чинний мер:
- Андрій Садовий - 40,5%
- Олег Синютка - 35,2%
- Не визначились/ відмовилися від відповіді - 14,2%
- Не будуть голосувати - 5,8%
- З жодного з кандидатів - 4,5%
Серед тих респондентів, хто точно піде на вибори і визначився, на більшу підтримку може розраховувати Олег Синютка:
- Олег Синютка - 50,9%
- Андрій Садовий - 49,1%
Імітація результатів другого туру серед тих, хто точно голосуватиме і тих, хто скоріше за все прийде на виборчу дільницю і визначився з вибором, показує лідерство Андрія Садового з мінімальним відривом:
- Андрій Садовий - 50,2%
- Олег Синютка - 49,8%
Перший тур голосування
Для участі у виборах мера Львова зареєструвалося 17 кандидатів. Серед них два головних опоненти минулої виборчої кампанії - крім Андрія Садового на посаду міського голови повторно балотувався Руслан Кошулинський. У 2015 році Кошулинський програв Садовому у другому турі.
Також у Львові балотувалися два депутата ВР поточного скликання: Олег Синютка ( "Європейська солідарність") і Ярослав Рущишин ( "Голос"). Партія "Слуга народу" висунула в мери Тараса Кльофу - депутата міськради, лікаря, заступника начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.
Офіційні підсумки першого туру виборів мера:
- Андрій Садовий ("Об'єднання" Самопоміч") - 40,09%
- Олег Синютка ("Європейська солідарність") - 31,1%
- Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") - 9,75%
- Ярослав Рущишин ("Голос") - 4,68%
- Ігор Зінкевич ("Варта") - 3,39%
- Ігор Васюник (самовисування) - 2,96%
- Юлія Гвоздович ("Українська Галицька Партія") - 2,28%
- Тарас Кльофа ("Слуга народу") - 1,63%
- Оксана Юринець ("УДАР) - 1%
Решта кандидатів набрали менше 1% голосів. Явка виборців у Львові в день голосування склала 38,6%.
Варто відзначити, що крім Львова другий тур виборів мера 22 листопада пройде в декількох великих містах України. Виборці голосуватимуть повторно ще в 11 населених пунктах, в т.ч. Полтаві, Черкасах, Рівному та ін.
Також цієї неділі відбудеться голосування за кандидатів на пост міського голови Дніпра. Що важливо знати про другий тур виборів в Дніпрі, в матеріалі РБК-Україна.