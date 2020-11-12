В Украине пока не установили результаты выборов в 11 местных советов и 6 мэров

В Центральной избирательной комиссии заявили о финише установления результатов местных выборов в Украине. По состоянию на 12 ноября осталось установить результаты в 11 советов и по 6 городским главам.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Всего в Украине из 1577 местных советов территориальные избирательные комиссии установили результаты выборов в 1566 советов. Из 1421 городских, поселковых, сельских голов установлены результаты по 1415.

"Процесс установления результатов голосования - на финише", - сообщили в ЦИК.

Также в Центризбиркоме добавили, что сегодня Черновицкая ТИК установила результаты выборов городского главы и назначила повторное голосование на 29 ноября. Кроме этого были установлены результаты выборов депутатов Киевского облсовета.

Напомним, вчера Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, задержка с оглашением результатов голосования создает угрозу нацбезопасности.

Также сообщалось, что вчера ЦИК изменила состав Черновицкого теризбиркома, где не могли установить результаты выборов.

Ранее РБК-Украина писало, в каких городах пройдет второй тур местных выборов.