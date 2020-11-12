ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине пока не установили результаты выборов в 11 местных советов и 6 мэров

Новина українською → Украина, Четверг 12 ноября 2020 14:27
В Украине пока не установили результаты выборов в 11 местных советов и 6 мэров Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Центральной избирательной комиссии заявили о финише установления результатов местных выборов в Украине. По состоянию на 12 ноября осталось установить результаты в 11 советов и по 6 городским главам.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Всего в Украине из 1577 местных советов территориальные избирательные комиссии установили результаты выборов в 1566 советов. Из 1421 городских, поселковых, сельских голов установлены результаты по 1415.

"Процесс установления результатов голосования - на финише", - сообщили в ЦИК.

Также в Центризбиркоме добавили, что сегодня Черновицкая ТИК установила результаты выборов городского главы и назначила повторное голосование на 29 ноября. Кроме этого были установлены результаты выборов депутатов Киевского облсовета.

Напомним, вчера Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, задержка с оглашением результатов голосования создает угрозу нацбезопасности.

Также сообщалось, что вчера ЦИК изменила состав Черновицкого теризбиркома, где не могли установить результаты выборов.

Ранее РБК-Украина писало, в каких городах пройдет второй тур местных выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Центральная избирательная комиссия результаты выборов
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
"Слуга народа" занимает первое место на выборах в Раду, "ЕС" сокращает разрыв, - опрос
РБК-Украинаинформационное агентство "Слуга народа" занимает первое место на выборах в Раду, "ЕС" сокращает разрыв, - опрос