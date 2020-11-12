Задержка с подсчетом результатов выборов: ЦИК изменил состав Черновицкой ТИК
Центральная избирательная комиссия на заседании 11 ноября внесла изменения в состав Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии. Там до сих пор не установлены результаты местных выборов.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Отмечается, что теперь комиссия продолжает работу практически в круглосуточном режиме.
"11 ноября... Комиссия внесла изменения в состав Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии Черновицкого района Черновицкой области", - указано в сообщении.
Этому решению предшествовало то, что при приеме избирательных документов от участковых избирательных комиссий Черновицкая ТИК решила повторно подсчитать голоса избирателей, в частности, на 20 избирательных участках по выборам депутатов Черновицкого областного совета, Черновицкого районного совета, Черновицкого городского совета, а также мэра города.
Таким образом, до 6 ноября теризбирком не установил итоги голосования и результаты выборов.
По состоянию вечер 11 ноября комиссии оставалось осуществить повторный подсчет голосов на 6 участках по выборам депутатов облсовета.
Напомним, по состоянию на 11 ноября результаты местных выборов не установили в населенных пунктах в пяти областях Украины. В Центризбиркоме заявили, что задержки в установлении результатов голосования возникают по двум причинам.
Как писало РБК-Украина, вчера Совет нацбезопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.
Кроме того, ранее ЦИК обязал Черновицкую городскую ТИК к концу 11 ноября установить результаты местных выборов.