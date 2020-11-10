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Черновицкую ТИК обязали до полуночи 11 ноября установить результаты выборов

Новина українською → Черновцы, Вторник 10 ноября 2020 22:01
Черновицкую ТИК обязали до полуночи 11 ноября установить результаты выборов Фото: голосование на местных выборах (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Центральная избирательная комиссия получила жалобу от одной из политических партий о бездеятельности Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии. ТИК до сих пор не установил результаты голосования на местных выборах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В жалобе говорилось о том, что Черновицкая городская ТИК по состоянию на 9 ноября не установила результаты выборов депутатов Черновицкого областного совета и депутатов Черновицкого районного совета в избирательных округах, а также результаты выборов Черновицкого городского совета и мэра Черновцов.

На сегодняшнем заседании ЦИК обязал Черновицкую городскую ТИК до полуночи 11 ноября установить итоги голосования на вышеуказанных выборах. ТИК в определенный срок должен составить соответствующие протоколы.

Напомним, по результатам экзит-полла, проведенного на заказ телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера", в Черновцах должен состояться второй тур выборов городского головы. За должность мэра, предварительно, будут соревноваться Роман Кличук и Виталий Михайлишин.

Больше о результатах местных выборов вы можете узнать в материале РБК-Украина "Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины".

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