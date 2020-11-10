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Чернівецьку ТВК зобов'язали до опівночі 11 листопада встановити результати виборів

Новость на русском → Чернівці, Вівторок 10 листопада 2020 22:01
Чернівецьку ТВК зобов'язали до опівночі 11 листопада встановити результати виборів Фото: голосування на місцевих виборах (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Центральна виборча комісія отримала скаргу від однієї з політичних партій щодо бездіяльності Чернівецької міської територіальної виборчої комісії. ТВК досі не встановила результати голосування на місцевих виборах.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

У скарзі йшлося про те, що Чернівецька міська ТВК станом на 9 листопада не встановила результати виборів депутатів Чернівецької обласної ради та депутатів Чернівецької районної ради у виборчих округах, а також результати виборів Чернівецької міської ради та мера Чернівців.

На сьогоднішньому засіданні ЦВК зобов'язала Чернівецьку міську ТВК до опівночі 11 листопада встановити підсумки голосування на вищезгаданих виборах. ТВК у визначений термін повинна скласти відповідні протоколи.

Нагадаємо, за результатами екзит-полу, проведеного на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера", у Чернівцях має відбутися другий тур виборів міського голови. За посаду мера, попередньо, змагатимуться Роман Клічук та Віталій Михайлішин.

Більше про результати місцевих виборів ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Вибори без переможця: хто взяв владу у регіонах України".

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