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У Чернівцях за крісло мера боротимуться Клічук та Міхайлішин, - екзит-пол

Новость на русском → Чернівці, Неділя 25 жовтня 2020 22:23
У Чернівцях за крісло мера боротимуться Клічук та Міхайлішин, - екзит-пол Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У неділю стали відомі результати екзит-полу на виборах мера Чернівців. Перемагає Роман Клічук.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера". Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

У Романа Клічука - 29%,

У Віталія Михайлішина - 21,4%,

В Олексія Каспрука - 17,9%.

У Чернівцях за крісло мера боротимуться Клічук та Міхайлішин, - екзит-пол

За результатами екзит-полу, у "Єдиної альтернативи" 22%, "Слуги народу" 14,7%, у "Команди Михайленка" 12,2%, "Євросолідарності" 10,8%, "Пропозиції" 8,8%.

У Чернівцях за крісло мера боротимуться Клічук та Міхайлішин, - екзит-пол

У Чернівцях нині немає міського голови, його обов'язки виконує Василь Продан.

На посаду мера Чернівців претендують: Василь Дутчак - "Наш край". Роман Клічук - "Єдина Альтернатива"; Володимир Дідух-Кобзар - самовисуванець; Василь Максимюк - "Європейська Солідарність"; Олексій Каспрук - "Пропозиція"; Юрій Бурега - "Батьківщина"; Віталій Другановський - "Слуга народу".

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчили про те, що пандемія коронавірусу може знизити явку на місцевих виборів.

Також РБК-Україна писало, що ОПОРА зафіксувала порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Раніше видання писало, що станом на 12:00 поліція відкрила 14 кримінальних справ через порушення в день виборів.

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