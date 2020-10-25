Поліція відкрила 14 кримінальних справ через порушення в день виборів

Співробітники поліції станом на 12:00 відкрили вже 14 кримінальних справ через порушення в день виборів. Всього правоохоронці зафіксували 1280 повідомлень про можливі порушення.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Найбільше повідомлень зареєстрували в Києві (151), Київської (132) і Донецькій (110) областях.

Також було зафіксовано 303 повідомлень про порушення ведення агітації, 50 порушень - через порушення таємниці голосування, 38 - порушення порядку ведення реєстрів виборців, 33 - спроба виносу бюлетеня з виборчої дільниці.

"Також поліцейські склали 25 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень. За 14 фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили в поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві, а також Дніпропетровській та Одеській областях поліція зафіксувала "каруселі" на виборах.

Також повідомлялося, що чотири виборчих дільниці в Україні відкрилися. Ще 65 дільниць відкрилися із запізненням.

У той же час спостерігачі ОПОРИ не зафіксували критичних порушень під час початку голосування.