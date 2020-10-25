Місцеві вибори: як проходить день голосування в Україні

Сьогодні, 25 жовтня в Україні проводяться місцеві вибори. Голосування за кандидатів у депутати місцевих рад усіх рівнів та глав населених пунктів триватиме з 08:00 до 20:00, а перші результати екзит-полів з'являться після закриття виборчих дільниць.

Всі подробиці про те, як проходить день виборів, інформація про явку і порушення - на РБК-Україна.

09:00 Якщо під час заповнення бюлетеня була допущена помилка, можна звернутися до членів комісії з письмовою заявою з проханням видати новий. Вдруге потрібно бути уважнішим, тому що взяти новий бюлетень можна тільки один раз.

08:30 На виборчій дільниці необхідно дотримуватися соціальну дистанцію, знаходиться в масці, також МОЗ рекомендує брати з собою свою ручку і залишити дітей вдома.

голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)

08:00 В Україні відкрилися виборчі дільниці, голосування офіційно стартувало. Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що важливо знати йдучи на виборчу дільницю.

Головне про місцеві вибори 2020

Рішенням парламенту вибори в Україні були призначені на 25 жовтня 2020 року - останню неділю жовтня п'ятого року повноважень діючих місцевих органів влади.

На місцевих виборах виборці голосують за нові склади сільських, селищних, міських, районних і обласних рад. Також кожні 5 років проводиться переобрання мерів, голів сіл і селищ.

У 2020 році вибори відбудуться в усіх населених пунктах країни, за винятком тимчасово непідконтрольних територій Донбасу та АР Крим. ЦВК скасувала вибори в 18 громадах Донецької та Луганської областей, за рішенням військово-цивільних адміністрацій в цих регіонах (Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Волноваха, Авдіївка, Вугледар, Торецьк, Станиця-Луганська, Попасна, Щастя і ін.)

Нові правила виборів

Цього року виборчий процес має ряд особливостей, у зв'язку зі вступом в силу нового Виборчого кодексу. Крім того, вибори організовані на новій територіальній основі через скорочення кількості районів з 490 до 136.

У населених пунктах до 10 тисяч жителів кандидати можуть балотуватися до місцевих рад від партій і самовисуванцями. Вибори проходять за мажоритарною системою . За рахунок укрупнення округів у кожному з них будуть обиратися від 2-х до 4-х кандидатів.

. За рахунок укрупнення округів у кожному з них будуть обиратися від 2-х до 4-х кандидатів. У територіальних громадах від 10 тисяч жителів діє пропорційна система з відкритими списками партій , без можливості самовисування.

, без можливості самовисування. Встановлена ​​гендерна квота - серед кожних 5 кандидатів списку повинно бути не менше двох представників однієї статі.

- серед кожних 5 кандидатів списку повинно бути не менше двох представників однієї статі. Мери в містах від 75 тисяч обираються за мажоритарною системою абсолютної більшості. Таким чином, може бути призначений другий тур голосування, якщо за результатами виборів 25 жовтня жоден із кандидатів не отримає більше 50% підтримки виборців.

Вид бюлетенів і правила заповнення

У зв'язку з введенням відкритих партійних списків на виборах 2020 року, ЦВК затвердила нову форму бюлетенів.

Для голосування за кандидатів до місцевих рад територіальних громад з населенням від 10 тисяч, виборці мають заповнити бланки нового зразка.

Першим кроком є ​​вибір партії. Їх перелік із зазначенням прізвища лідера наведено в лівій колонці бюлетеня.

Позначку за ту чи іншу політсилу необхідно поставити в порожньому квадраті проти назви партії.

Далі необхідно вибрати кандидата від цієї партії зі списку в правій частині бюлетеня. У кожному територіальному окрузі прізвища кандидатів різні.

Порядковий номер кандидата слід внести в квадрат з трафаретом. Рекомендується писати цифру індексним шрифтом.

Бюлетень без позначки за партію буде визнаний недійсним.

Якщо виборець обрав тільки партію, але не вибрав кандидата від неї, вважається, що він підтримує весь список політсили.

Форма бюлетенів для голосування за глав населених пунктів і кандидатів у депутати в територіальних громадах до 10 тисяч на місцевих виборах 2020 не змінилася і має стандартний вид - перелік прізвищ кандидатів, навпроти яких потрібно поставити позначку.

Скільки бюлетенів потрібно заповнити

Більшість громадян на виборчих дільницях отримають бланки для голосування за главу населеного пункту, кандидатів до міської (селищної або сільської ради), районної та обласної ради - всього 4 бюлетені.

Жителі столиці будуть голосувати за мера і новий склад міської ради.

Виборці в Донецькій і Луганській областях не будуть обирати кандидатів у депутати облради - вони мають заповнити по три бюлетені.

В Житомирі, Кривому Розі, Кропивницькому, Полтаві, Херсоні виборцям видадуть додатковий 5-й бюлетень для голосування за кандидатів до районних рад на території міст.

Обмеження на виборах через карантин

У зв'язку зі складною епідемічною ситуацією в Україні, під час місцевих виборів на виборчих дільницях введені обмежувальні заходи.

На входах до будівлі виборців будуть опитувати про самопочуття і вимірювати температуру.

Всередині приміщення обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту, як у виборців, так і у членів ДВК.

Для дотримання соціальної дистанції: розмежовуються потоки на вхід і вихід, нанесена розмітка, черга для отримання бюлетеня не повинна перевищувати 3 особи.

Рекомендується приходити зі своєю ручкою, не брати з собою дітей.

Якщо у виборця виявлена ​​підвищена температура, він може проголосувати в окремій ізольованій кабінці.

Всеукраїнське опитування в день голосування

Президент Володимир Зеленський закликав українців 25 жовтня прийти на виборчі дільниці, а також взяти участь у всеукраїнському опитуванні, яке пройде в день місцевих виборів.

Глава держави ініціював проведення опитування громадської думки з 5 питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, про легалізацію канабіса в медичних цілях, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

В Офісі президента зазначили, що опитування не має прямих юридичних наслідків, тому що не є конституційним референдумом. Воно буде організоване в форматі екзит-полу за межами виборчих дільниць.