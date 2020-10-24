Опитування Зеленського на місцевих виборах: що потрібно знати

Президент Володимир Зеленський ініціював проведення всеукраїнського опитування громадської думки в день місцевих виборів 25 жовтня. Крім голосування за кандидатів до місцевих рад виборцям запропонують відповісти на 5 запитань. Які теми зачіпає опитування і як воно буде проводитися - детально на РБК-Україна.

Перелік запитань від президента

13 жовтня глава держави анонсував проведення загальнонаціонального опитування під час місцевих виборів. Протягом наступних кількох днів Володимир Зеленський озвучив 5 питань, на які пропонується відповісти громадянам:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабіса в медичних цілях - для зменшення болю у тяжкохворих? Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

Навіщо проводиться опитування

В Офісі президента заявили, що опитування 25 жовтня дозволить громадянам України висловити думку з важливих для суспільства тем.

Таким чином, думка населення буде засвідчена на державному рівні без будь-яких коригувань заангажованими експертами і політиками, які мають "більш ніж 20 років стажу маніпуляції народними очікуваннями". "Держава ставить прямі питання і отримує прямі відповіді без посередників", - відзначили в ОП.

Формат опитування

Всеукраїнське опитування буде організоване у формі екзит-полу за межами виборчих дільниць. 25 жовтня громадянам запропонують дати відповіді на п'ять запитань, вибравши для кожного варіант "так/ ні".

У президента Володимира Зеленського підкреслюють, що опитування не є конституційним референдумом, тому не має прямих юридичних наслідків.

Фінансування здійснює партія "Слуга народу". Для проведення опитування політсила укладає договір із однією з соціологічних компаній.

У прес-службі партії також заявили, що під час опитування не буде використовуватися будь-яка агітаційна символіка. Соціологи будуть проводити дослідження на вулиці поза виборчими дільницями.

Офіс президента пояснив позицію по кожному з питань

Питання №1. Ініціатива щодо посилення відповідальності за корупцію пов'язана з відсутністю системних ефективних методів боротьби проти неї. У президента відзначають, що розвиток антикорупційної інфраструктури в країні роками затягувався, а злочинці отримували політичне прикриття.

Питання №2. Створення вільної економічної зони на Донбасі забезпечить можливість "вкорінення ефективної реінтеґраційної моделі", яка об'єднає регіон, зробить його привабливим для бізнесу та сприятиме ввідновленню інфраструктури.

Питання №3. Необхідність скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300 пояснюється тим, що в ході децентралізації багато ресурсів і повноважень були передані в регіони. У Раді виникла "необхідність більшої концентрації професіоналізму".

Як вважають в ОП, думка суспільства з даного питання повинна вплинути на парламентарів, яким ще додеведться голосувати відносно змін до Конституції про скорочення числа нардепів.

Питання №4. Дізнатися думку громадян про легалізацію канабіса для застосування в медичних цілях необхідно вже зараз, інакше спекуляції політиків, прихильників і супротивників будуть тривати роками.

Практика використання медичної марихуани вже застосовується в багатьох країнах світу для знеболювання, лікування депресії, посттравматичного синдрому, тоді як в Україні для полегшення болю пацієнтів використовують більш важкі та шкідливі препарати.

Питання №5. Винесено на обговорення, щоб отримати мандат від народу для звернення до держав-підписантів Будапештського меморандуму щодо виконання їх зобов'язань. Згідно з документом, відмовившись від ядерного арсеналу, Україна отримувала гарантії безпеки та існуючих кордонів від провідних військових держав світу.

Незважаючи на це, гарантії безпеки щодо України з боку РФ неодноразово порушувалися ще до 2014 року. "Світ не відреагував належним чином на такі порушення зобов'язань одним із підписантів меморандуму, які наростали з роками та призвели в підсумку до прямої збройної агресії", - повідомили в Офісі президента.