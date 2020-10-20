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Як правильно проголосувати на місцевих виборах: інструкція

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 жовтня 2020 07:30
Як правильно проголосувати на місцевих виборах: інструкція Фото: голосування на виборах (РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

У день місцевих виборів 25 жовтня виборці мають заповнити кілька бюлетенів. Крім бланків стандартної форми жителі великих населених пунктів також отримають бюлетені нового зразка з відкритими списками партій.

Детальна інструкція та правила голосування, як розібратися в заповненні бюлетенів - в матеріалі РБК-Україна.

Як заповнювати бюлетень: покрокова інструкція

ЦВК роз'яснила правила голосування для територіальних громад від 10 тисяч жителів. В даному випадку обрання кандидатів до місцевих рад буде проходити за відкритими списками.

  1. Щоб проголосувати за партію, потрібно поставити "галочку", "+" або інший знак в порожньому квадраті проти назви політсили.
  2. Потім зі списку в правій частині бюлетеня слід вибрати прізвище кандидата від даної політсили.
  3. Порядковий номер обраного кандидата необхідно вписати в квадрат із трафаретом.
  4. Голосувати можна тільки за одну партію і одного кандидата в депутати від неї.

Бюлетень буде визнаний недійсним, якщо в ньому немає позначки в квадраті поруч з назвою політсили.

Припустимо залишити незаповненим квадрат із трафаретом. У такому випадку вважається, що виборець підтримує весь територіальний список обраної партії. Вказання ​​номеру прізвища кандидата дає йому більше шансів піднятися в партійному списку і пройти до місцевої ради.

інструкція

Форма бюлетенів на місцевих виборах

Бланки для голосування за голів селищних рад, мерів, кандидатів у депутати місцевих рад з населенням до 10 тисяч мають стандартну форму - у вигляді таблиці з прізвищами, навпроти одного з яких необхідно поставити позначку.

Бланк для голосування до місцевих рад за пропорційною системою (територіальні громади від 10 тисяч) розділений на дві колонки.

У лівій частині бюлетеня вказані назви партій з прізвищами їхніх лідерів.

Праворуч - перелік від 5 до 12 кандидатів від кожної територіальної організації політсили із зазначенням їх порядкових номерів.

У центрі - порожній квадрат для позначки за партію і квадрат із трафаретом для вибору номера кандидата від неї.

Бюлетені на виборах 2020 також розрізняються за кольорами:

  • світло-рожевий відтінок - вибори мера, голів сільських і селищних рад;
  • блакитний - вибори до обласних рад;
  • світло-зелений - вибори депутатів районних рад;
  • світло-жовтий - вибори депутатів міських рад;
  • світло-сірий - вибори депутатів районної ради в місті;
  • кремовий - вибори депутатів сільських і селищних рад.

Текст має бути надрукований з одного боку бланка державною мовою.

Що важливо знати про голосування

Після внесення змін до Виборчого законодавства вибори місцевих рад в Україні пройдуть за новими правилами.

  • більшість виборців отримає по 4 бюлетені для голосування (за главу населеного пункту, депутатів відповідної ради, депутатів районної та обласної рад);
  • в населених пунктах від 10 тисяч жителів вводиться пропорційна система голосування з відкритими списками партій;
  • в містах з населенням від 75 тисяч вибори мера можуть пройти в два тури;
  • в зв'язку з укрупненням районів, 25 жовтня відбудуться перші вибори депутатів рад в цих районах;
  • голосування не буде проводитися на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, а також в АР Крим.

Раніше ЦВК пояснила правила голосування для виборців на самоізоляції. Громадянин може проголосувати за місцем знаходження, для чого потрібно подати заяву та медичну довідку в дільничну виборчу комісію до 20:00 23 жовтня.

Згідно з рекомендаціями ЦВК, для отримання бюлетеня виборцю слід пред'явити паспорт у вигляді книжечки або ID-карту, а паспорт з програми "Дія" краще не використовувати.

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