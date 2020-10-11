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У ЦВК пояснили, чи можна проголосувати з паспортом в "Дія"

Новость на русском → Київ, Неділя 11 жовтня 2020 18:00
У ЦВК пояснили, чи можна проголосувати з паспортом в "Дія" Фото: голосування на виборах (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Центральній виборчій комісії рекомендують пред'являти на виборчій дільниці для отримання бюлетеня паспорт у вигляді книжечки або ІD-карту. Паспорти з програми "Дія" краще не використовувати.

Про це заявила секретар ЦВК Гатаулліна Олена в Facebook.

"Рекомендую всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-карти. Оскільки пред'явити паспорт для отримання бюлетеня у програмі "Дія" можна буде тільки за умови наявності в ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт", - написала вона.

При цьому Гатаулліна зазначила, що в цей час у дільничних виборчих комісіях таких пристроїв немає.

Вона також пояснила деякі інші моменти щодо документів, які необхідні виборцю на ділянці.

"Для видачі бюлетеня виборцю члену ДВК потрібно встановити особу, а для цього виборцю доведеться зняти маску. При перевірці паспорта сторінку з місцем реєстрації члену ДВК перевіряти не потрібно, бо тепер виборчу адресу - це не завжди адреса місця реєстрації", - зазначила секретар ЦВК.

За її словами, відсутність у паспорті вклеєною у 25 або 45 років фотографії "не є підставою для видачі бюлетеня".

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Раніше повідомлялося, що ЦВК затвердила порядок заповнення бюлетеня на місцевих виборах 2020 року.

Крім того, ЦВК затвердила форму і колір бюлетенів на місцеві вибори 2020. Бюлетень для голосування за міського голову буде мати світло-рожевий колір.

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