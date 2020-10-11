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В ЦИК объяснили, можно ли проголосовать с паспортом в "Дія"

Новина українською → Киев, Воскресенье 11 октября 2020 18:00
В ЦИК объяснили, можно ли проголосовать с паспортом в "Дія" Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Центральной избирательной комиссии рекомендуют предъявлять на избирательном участке для получения бюллетеня паспорт в виде книжечки или ІD-карту. Паспорта с приложения "Дія" лучше не использовать.

Об этом заявила секретарь ЦИК Елена Гатауллина в Facebook.

"Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книжечки или ІD-карты. Так как предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дія" можно будет только при условии наличия в УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт", - написала она.

При этом Гатауллина отметила, что в настоящее время в участковых избирательных комиссиях таких устройств нет.

Она также объяснила некоторые другие моменты относительно документов, которые необходимы избирателю на участке.

"Для выдачи бюллетеня избирателю члену УИК нужно установить личность, а для этого избирателю придется снять маску. При проверке паспорта страницу с местом регистрации члену УИК проверять не нужно, так как теперь избирательный адрес - это не всегда адрес места регистрации", - отметила секретарь ЦИК.

По ее словам, отсутствие в паспорте вклеенной в 25 или 45 лет фотографии "не является основанием для не выдачи бюллетеня".

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Ранее сообщалось, что ЦИК утвердил порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 2020 года.

Кроме того, ЦИК утвердил форму и цвет бюллетеней на местные выборы 2020. Бюллетень для голосования за городского голову будет иметь светло-розовый цвет.

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