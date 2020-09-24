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ЦВК затвердила форми та колір бюлетенів на місцеві вибори

Новость на русском → Київ, Четвер 24 вересня 2020 17:59
ЦВК затвердила форми та колір бюлетенів на місцеві вибори Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила форми і колір бюлетенів на місцеві вибори. Згідно з календарним планом виборів, їх треба було затвердити до 24 вересня включно.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

Повідомляється, що затверджено форми бюлетенів на місцеві вибори, а також вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим.

Також затверджено колір бюлетенів, а саме:

  • блакитний колір - вибори депутатів Верховної ради АР Крим, обласної ради;
  • світло-зелений колір - вибори депутатів районної ради;
  • світло-жовтий колір - вибори депутатів міської ради;
  • світло-сірий колір - вибори депутатів районної ради;
  • кремовий колір - вибори депутатів сільської, селищної ради;
  • світло-рожевий колір - вибори сільського, селищного, міського голови

Також встановлено, що бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. При цьому вибори депутатів Верховної ради АР Крим, а також в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей не призначаються та не проводяться.

Відзначимо, сьогодні останній день подачі документів для реєстрації на місцеві вибори.

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