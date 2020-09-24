ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сьогодні останній день реєстрації кандидатів на місцеві вибори

Новость на русском → Київ, Четвер 24 вересня 2020 13:01
Сьогодні останній день реєстрації кандидатів на місцеві вибори Фото: на місцевих виборах завершується реєстрація кандидатів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 24 вересня, останній день, коли охочі можуть зареєструватися кандидатами на місцевих виборів. Вже завтра подати документи до територіального виборчкому буде неможливо.

Відповідний календарний план місцевих виборів-2020 раніше було затверджено Центральною виборчою комісією.

Згідно з календарним планом, подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного і міського голови подається до 24 вересня включно - за тридцять днів до голосування.

При цьому кандидати-самовисуванці мають самі подавати документи. Документи кандидатів від партій подають представники місцевої партійної організації.

Крім того, до 24 вересня повинні бути затверджені форма та колір виборчого бюлетеня, а також форма протоколу про підрахунок голосів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у мери Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів. Таким чином, на 24 вересня офіційно зареєстровано 8 претендентів.

Про можливі проблеми майбутнього голосування читайте в матеріалі РБК-Україна "Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Центральна виборча комісія кандидаты Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
У Білорусі почалися протести на тлі інавгурації Лукашенка: що відбувається зараз
РБК-Українаінформаційне агентство У Білорусі почалися протести на тлі інавгурації Лукашенка: що відбувається зараз