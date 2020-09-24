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В мери Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів

Новость на русском → Київ, Четвер 24 вересня 2020 10:08
В мери Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів Фото: Київська міськрада (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Київська територіальна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду голови міськради. Станом на ранок 24 вересня на крісло мера офіційно претендують 8 кандидатів.

Про це йдеться у постановах Київської міської виборчої комісії.

В якості кандидатів на посаду глави Київської міськради зареєстровані:

  • Діана Гранцева (самовисуванка);
  • Сергій Притула (від партії "Голос");
  • Єгор Фірсов (від партії "Екологічна альтернатива");
  • Олексій Кучеренко (від партії "Батьківщина").

Раніше в якості кандидатів були зареєстровані Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського"), Михайло Поживанов ("Радикальна партія"), Ірина Верещук ("Слуга народу") і Віталій Кличко ("УДАР").

Згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії, реєстрація кандидатів завершується сьогодні, 24 вересня.

Відзначимо, в матеріалі "Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів" РБК-Україна писало, що в Києві на місцевих виборах основна боротьба буде вестися за місця в міськраді, де в трійку лідерів входять партії "УДАР", "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

Також повідомлялося, що Кернеса висунули в мери Харкова, незважаючи на те, що він проходить лікування від коронавірусу в Німеччині.

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