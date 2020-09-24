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В мэры Киева зарегистрировали еще четырех кандидатов

Новина українською → Киев, Четверг 24 сентября 2020 10:08
В мэры Киева зарегистрировали еще четырех кандидатов Фото: Киевский горсовет (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов на должность главы горсовета. По состоянию на утро 24 сентября на кресло мэра официально претендуют 8 кандидатов.

Об этом говорится в постановлениях Киевской городской избирательной комиссии.

В качестве кандидатов на должность главы Киевского горсовета зарегистрированы:

  • Диана Гранцева (самовыдвиженка);
  • Евгений Николенко (от партии "Голос");
  • Владимир Цикалевич (от партии "Экологическая альтернатива");
  • Андрей Краснощок (от партии "Батькивщина").

Ранее в качестве кандидатов были зарегистрированы Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского"), Михаил Поживанов ("Радикальная партия"), Ирина Верещук ("Слуга народа") и Виталий Кличко ("УДАР").

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии, регистрация кандидатов завершается сегодня, 24 сентября.

Отметим, в материале "Локальные битвы: где назревают конфликтные точки местных выборов" РБК-Украина писало, что в Киеве на местных выборах основная борьба будет вестись за места в горсовете, где в тройку лидеров входят партии "УДАР", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Также сообщалось, что Кернеса выдвинули в мэры Харькова, несмотря на то, что он проходит лечение от коронавируса в Германии.

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