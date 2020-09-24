Локальные битвы: где назревают конфликтные точки местных выборов

Избирательная кампания на местных выборах приближается к острой фазе. Эксперты прогнозируют, что конкуренция развернется не только за крупные ресурсные города, но даже за небольшие ОТГ. О том, какие города и регионы могут стать самыми проблемными на грядущих выборах – в материале РБК-Украина.

Партии, желающие поучаствовать в выборах 25 октября, начали выдвигать своих кандидатов. Штурмовать власть в регионах отправляют целые отряды "тяжеловесов": от министров, как действующих, так и бывших, до народных депутатов.

Например, список "Слуги народа" в Одесский облсовет возглавит министр здравоохранения Максим Степанов. В политических кругах стали выстраивать теории, что руководитель Минздрава решил присмотреть для себя новое место работы на случай отставки.

Но, по словам собеседников в президентской партии, этим маневром они хотят усилить позиции в регионе, где Степанов пользуется поддержкой еще со времен руководства ОГА.

Для "Слуги народа" высокий результат на местных выборах необходим, чтобы развенчать разговоры об обрушившихся рейтингах власти и закрепиться на местах. Ее оппонентам – чтобы взять реванш после прошлогоднего поражения в парламентской гонке.

К тому же децентрализация дала органам самоуправления гораздо больше полномочий и ресурсов, повысив интерес к ним даже у политиков общенационального калибра. Их обилие в этой избирательной гонке лишь подтверждает масштаб схватки, которая развернется в регионах.

Очаги возгорания

Говорить о конкретных горячих точках во время этих выборов пока рано – еще далеко не все кандидаты развернули кампанию в полную силу. Но уже понемногу появляются очаги, где с приближением даты голосования градус напряжения может возрасти.

Пожалуй, самая конкурентная, и местами "грязная", кампания пройдет в областных центрах и больших промышленных городах, допускают опрошенные РБК-Украина эксперты.

"Всегда самая большая борьба идет за главные стратегические города. Их у нас семь: Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь, Запорожье, Днепр и Львов. Возможно, еще к этому списку прибавится Винница", – сказал изданию политолог Кость Бондаренко.

В большинстве этих городов социология показывает большой отрыв действующих мэров от ближайших конкурентов в гонке за пост градоначальника. Потому главный фронт борьбы там, скорее всего, развернется за контроль над городским советом и пост его секретаря, считает Бондаренко.

Так, например, может случиться в столице, где, согласно опросам, вырисовывается тройка лидеров за места в Киевсовете – УДАР, "Слуга народа" и ЕС. Двое последних наверняка будут состязаться за то, кто станет партнером по коалиции для Виталия Кличко, в случае его победы на выборах мэра.

Обе политсилы поведут в Киевсовет женщины. "Евросолидарность" – супруга пятого президента Марина Порошенко, СН – жена министра иностранных дел Евгения Кулеба.

В Киеве развернется борьба за коалицию в горсовете (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Конфликтная кампания может пройти и в Днепре, несмотря на то, что действующий городской голова Борис Филатов имеет значительные шансы переизбраться на еще один срок. Но его оппоненты вряд ли будут сидеть сложа руки, дожидаясь дня голосования. Поэтому с высокой вероятностью главный бой пройдет за контроль над горсоветом.

Впрочем, в Днепре и других промышленных городах выборы никогда не проходили спокойно, говорит председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель. Там, как правило, расположены предприятия самых богатых людей страны. Контроль над местной властью существенно облегчит им ведение бизнеса.

Обострить ситуацию может и то, что в Днепре пересекаются интересы нескольких враждующих между собой групп влияния.

"Например, с одной стороны Филатов и Корбан, с другой – Коломойский со своими людьми, с третьей – Петровский, который также проявляет интерес к политике в регионе", – отметил Кость Бондаренко.

В разговоре с РБК-Украина эксперты опасаются, что одними из самых проблемных могут стать выборы на Закарпатье. В конце августа глава областной государственной администрации Алексей Петров уже заявил о готовящихся "сетках" по подкупу избирателей.

"Кроме того, там уже зафиксирован факт избиения потенциального кандидата, он попал в больницу. Также нам поступала информация, когда возможные кандидаты массово отказываются баллотироваться из-за давления. В перспективе это может быть очень горячий регион. По другим областям мы таких неожиданностей не наблюдаем", – сказал изданию Кошель.

Политолог Владимир Фесенко в разряд потенциально проблемных, кроме Закарпатья, относит и Полтаву. По его словам, оба региона от выборов к выборам отличались множеством скандалов и конфликтов.

"Закарпатье – традиционно очень сложный и конкурентный регион, в котором нет доминирующей партии или клана. Там и Балоги (в семействе которых вроде бы возникли раздоры), и Ланьо, и венгры, и ромы, а сейчас и губернатор, стремящийся навести порядок, и пока еще относительно высокие рейтинги "Слуги народа", – пояснил РБК-Украина эксперт.

Он прогнозирует, что скандалами могут обернуться и выборы на Буковине, в том числе выборы мэра Черновцов. "Там также нет явных фаворитов и несколько конкурирующих групп влияния. Похожая ситуация и в Николаеве", – сказал Фесенко.

Территориальные интересы

Интерес политиков, "засветившихся" на всеукраинском уровне, и бизнеса не ограничивается городской властью. Наглядный пример – Солонковская сельская ОТГ во Львовской области, где на пост главы будет баллотироваться влиятельный в прошлом созыве нардеп, миллионер Богдан Дубневич.

Политики и партии больше не воспринимают местные выборы как нечто второстепенное, констатировал Алексей Кошель.

"Тем более, власть и выборы на местах – это не только вопрос расширенных полномочий и финансов. Сейчас голова стотысячного города может достаточно быстро, за несколько дней, стать узнаваемым политиком на всеукраинском уровне. Даже народный депутат за пятилетнюю каденцию не всегда может рассчитывать на такой эффект", – пояснил глава КИУ.

По его словам, многие кандидаты рассматривают эти выборы как возможный трамплин в большую политику. Тогда как для финансово-промышленных групп – это, традиционно, попытка получить рычаги влияния на местную власть.

"Поэтому я не исключаю, что в зоне риска могут оказаться даже маленькие сельские и поселковые громады. Проблемы могут быть в тех громадах, на которые положили глаз отдельные политические и бизнес группы", – предположил Кошель.

Политики теперь сражаются и за контроль над ОТГ (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев обратил внимание, что на участках в некоторых ОТГ наблюдается резкий скачок количества голосующих, изменивших избирательный адрес.

"Первый такой сигнал поступил из небольших, но ресурсных громад в Одесской области. В частности – из Каролино-Бугаза. В 2015 году там была такая же история – только с изменением регистрации в паспортах граждан. Похожие проблемы уже есть в ряде ОТГ Днепропетровской и Донецкой области", – отметил в разговоре с РБК-Украина Клюжев.

Избирательный кодекс в нынешнем виде значительно упростил украинцам возможность изменить место голосования. Граждане вправе выбирать органы самоуправления не по прописке, а по фактическому месту жительства. Эта процедура отвечает европейским стандартам и интересам мобильных групп внутри страны, уточнил Клюжев. Но массовый "избирательный туризм" накануне выборов может заметно исказить их результаты.

"Учитывая то, что у нас в полной мере не обеспечивается неотвратимость наказания за избирательные преступления, есть подозрения, что в отдельных громадах этой процедурой пытаются манипулировать. Некоторые недобросовестные политики пытаются создать запас избирателей, которые не придут на выборы, чтобы потом незаконно использовать их голоса", – объяснил аналитик сети ОПОРА.

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Интерес к органам самоуправления, к полученным ими полномочиям и ресурсам подталкивает политиков к борьбе за власть самыми разными способами. Эксперты уже сейчас прогнозируют, что эта избирательная гонка может оказаться самой проблемной за многие годы. С приближением дня выборов она будет обрастать все новыми региональными конфликтами и скандалами.

Хотя после голосования проблем не убавится. Избиркомам еще предстоит правильно определить его результаты. А это предполагает очень запутанную методику, которой уже после выборов отдельные политики наверняка попытаются манипулировать в свою пользу.