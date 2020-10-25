Местные выборы: как проходит день голосования в Украине

Сегодня, 25 октября в Украине проводятся местные выборы. Голосование за кандидатов в депутаты местных советов всех уровней и глав населенных пунктов продлится с 08:00 до 20:00, а первые результаты экзит-полов появятся после закрытия избирательных участков.

Все подробности о том, как проходит день выборов, информация о явке и нарушениях - на РБК-Украина.

08:00 В Украине открылись избирательные участки, голосование официально стартовало. Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что важно знать идя на избирательный участок.

Главное о местных выборах 2020

Решением парламента выборы в Украине были назначены на 25 октября 2020 - последнее воскресенье октября пятого года полномочий действующих местных органов власти.

На местных выборах избиратели голосуют за новые составы сельских, поселковых, городских, районных и областных советов. Также каждые 5 лет проводится переизбрание мэров, глав сел и поселков.

В 2020 году выборы состоятся во всех населенных пунктах страны, за исключением временно неподконтрольных территорий Донбасса и АР Крым. ЦИК отменила выборы в 18 громадах Донецкой и Луганской областей, по решению военно-гражданских администраций в этих регионах (Северодонецк, Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецк, Станица-Луганская, Попасная, Счастье и др.)

Новые правила выборов

В этом году избирательный процесс имеет ряд особенностей, в связи со вступлением в силу нового Избирательного кодекса. Кроме того, выборы организованы на новой территориальной основе из-за сокращения количества районов с 490 до 136.

В населенных пунктах до 10 тысяч жителей кандидаты могут баллотироваться в местные советы от партий и самовыдвиженцами. Выборы проходят по мажоритарной системе . За счет укрупнения округов в каждом из них будут избираться от 2-х до 4-х кандидатов.

. За счет укрупнения округов в каждом из них будут избираться от 2-х до 4-х кандидатов. В территориальных громадах от 10 тысяч жителей действует пропорциональная система с открытыми списками партий , без возможности самовыдвижения.

, без возможности самовыдвижения. Установлена гендерная квота - среди каждых 5 кандидатов списка должно быть не менее двух представителей одного пола.

- среди каждых 5 кандидатов списка должно быть не менее двух представителей одного пола. Мэры в городах от 75 тысяч избираются по мажоритарной системе абсолютного большинства. Таким образом, может быть назначен второй тур голосования, если по результатам выборов 25 октября ни один из кандидатов не получит более 50% поддержки избирателей.

Вид бюллетеней и правила заполнения

В связи с введением открытых партийных списков на выборах 2020, ЦИК утвердил новую форму бюллетеней.

Для голосования за кандидатов в местные советы территориальных громад с населением от 10 тысяч, избирателям предстоит заполнить бланки нового образца.

Первым шагом является выбор партии. Их перечень с указанием фамилии лидера приведен в левой колонке бюллетеня.

Отметку за ту или иную политсилу необходимо поставить в пустом квадрате напротив названия партии.

Далее необходимо выбрать кандидата от этой партии из списка в правой части бюллетеня. В каждом территориальном округе фамилии кандидатов разные.

Порядковый номер кандидата следует внести в квадрат с трафаретом. Рекомендуется писать цифру индексным шрифтом.

Бюллетень без отметки за партию будет признан недействительным.

Если избиратель выбрал только партию, но не выбрал кандидата от нее, считается, что он поддерживает весь список политсилы.

Форма бюллетеней для голосования за глав населенных пунктов и кандидатов в депутаты в территориальных громадах до 10 тысяч на местных выборах 2020 не изменилась и имеет стандартный вид - перечень фамилий кандидатов, напротив которых нужно поставить отметку.

Сколько бюллетеней нужно заполнить

Большинство граждан на избирательных участках получат бланки для голосования за главу населенного пункта, кандидатов в городской (поселковый или сельский совет), районный и областной советы - всего 4 бюллетеня.

Жители столицы будут голосовать за мэра и новый состав городского совета.

Избиратели в Донецкой и Луганской областях не будут выбирать кандидатов в депутаты облсовета - им предстоит заполнить по три бюллетеня.

В Житомире, Кривом Роге, Кропивницком, Полтаве, Херсоне избирателям выдадут дополнительный 5-й бюллетень для голосования за кандидатов в районные советы на территории городов.

Ограничения на выборах из-за карантина

В связи со сложной эпидемической ситуацией в Украине, во время местных выборов на избирательных участках введены ограничительные меры.

На входах в здание избирателей будут опрашивать о самочувствии и измерять температуру.

Внутри помещения обязательно наличие средств индивидуальной защиты, как у избирателей, так и у членов УИК.

Для соблюдения социальной дистанции: разграничиваются потоки на вход и выход, нанесена разметка, очередь для получения бюллетеня не должна превышать 3 человека.

Рекомендуется приходить со своей ручкой, не брать с собой детей.

Если у избирателя обнаружена повышенная температура, он может проголосовать в отдельной изолированной кабинке.

Всеукраинский опрос в день голосования

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев 25 октября прийти на избирательные участки, а также принять участие во всеукраинском опросе, который пройдет в день местных выборов.

Глава государства инициировал проведение опроса общественного мнения по 5 вопросам: о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса в медицинских целях, о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.

В Офисе президента отметили, что опрос не имеет прямых юридических последствий, т.к. не является конституционным референдумом. Он будет организован в формате экзит-пола за пределами избирательных участков.