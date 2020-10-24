Местные выборы: что важно знать, идя на избирательный участок

На местных выборах 2020 украинцев ждет несколько нововведений - изменения в правилах голосования, новая форма бюллетеней, а также карантинные ограничения из-за коронавируса на избирательных участках. Обо всех особенностях избирательного процесса - подробно на РБК-Украина.

Голосование на местных выборах: важно знать

время работы избирательных участков - с 08:00 до 20:00 25 октября;

для получения бюллетеня нужно иметь при себе документ, подтверждающий личность и гражданство Украины;

вход на избирательный участок - только в маске/респираторе после температурного скрининга.

во время голосования необходимо заполнить несколько бланков с перечнем кандидатов в местные советы (от 2-х до 5, в зависимости от места проживания избирателя);

25 октября у избирательных участков состоится всеукраинский опрос общественного мнения от президента Зеленского.

Где найти список кандидатов по своему округу

Ознакомиться с претендентами в депутаты местных советов можно в специальном разделе веб-портала ЦИК, который посвящен выборам 2020.

На сайте представлены списки кандидатов в мэры по всем городам Украины с краткой информацией о них. Также доступны данные о партиях, которые баллотируются в сельские, городские, районные, областные советы и предвыборные программы политсил.

Кроме того, на веб-портале Центризбиркома избиратели могут найти партийные списки кандидатов по каждому территориальному округу.

Количество бюллетеней

25 октября большинство граждан получит для заполнения по 4 бюллетеня для голосования за кандидатов в мэры, кандидатов в депутаты городского, районного, областного советов.

По два бюллетеня получат избиратели в Киеве - голосование за городского голову и кандидатов в горсовет.

По пять бланков нужно будет заполнить избирателям Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона. Дополнительный бюллетень - для голосования за кандидатов в районные советы в городе.

По три бюллетеня выдадут на избирательных участках жителям Донецкой и Луганской областей. На территории этих регионов не будут проводиться выборы в областной совет.

Бюллетени различаются по цветам:

светло-розовый - выборы мэра, глав сельских и поселковых советов;

голубой - выборы в областные советы;

светло-зеленый - выборы в районные советы;

светло-желтый - выборы в городские советы;

светло-серый - выборы районного совета в городе;

кремовый - выборы сельских и поселковых советов.

Как правильно заполнить бланк для голосования

Согласно новому избирательному законодательству, в населенных пунктах от 10 тысяч жителей выборы депутатов в местные советы организуются по пропорциональной системе с открытыми списками кандидатов от партий. В связи с чем изменилась форма бюллетеня для голосования.

Чтобы проголосовать за партию, нужно поставить "галочку", "+" или другой знак в пустом квадрате напротив названия политсилы. Из списка в правой части бюллетеня следует выбрать фамилию кандидата от данной политсилы. Порядковый номер выбранного кандидата необходимо вписать в квадрат с трафаретом (рекомендуется заполнить трафарет индексным способом).

Голосовать следует только за одну партию и одного кандидата в депутаты от нее. Бюллетень без указания партии будет признан недействительным, а отметку за кандидата избиратель может ставить или не ставить, по желанию.

Бюллетени для голосования за глав поселковых советов, мэров, депутатов местных советов с населением до 10 тысяч имеют стандартную форму - в виде списка с фамилиями кандидатов, напротив которых необходимо поставить отметку.

Ошиблись при заполнении бюллетеня: что делать

Если во время голосования была допущена случайная ошибка, избиратель может обратится к члену участковой комиссии, который выдавал бюллетень.

После заполнения соответствующего заявления испорченный бланк единожды могут обменять на новый.

Выборы в условиях карантина из-за COVID-19

Из-за эпидемии коронавируса в Украине в день голосования на избирательных участках будут действовать усиленные карантинные меры:

При входе избирателя в помещение - температурный скрининг и опрос о самочувствии. Также следует воспользоваться антисептиком.

Обязательно наличие средств индивидуальной защиты (маски/ респиратора) у избирателей и работников избирательной комиссии.

Потоки посетителей на вход и выход разграничиваются, а также нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

По возможности, следует пользоваться собственной ручкой при заполнении бюллетеня и всех сопутствующих документов для его получения.

Не рекомендуется брать детей на избирательный участок.

При выявлении повышенной температуры избиратель может проголосовать в изолированной кабинке и затем опустить бюллетень в отдельную урну.

Лица, находящиеся на больничном или самоизоляции, смогут голосовать по месту пребывания. Однако для этого необходимо было в срок до 20:00 23 октября предоставить медицинскую справку и заявление в участковую избирательную комиссию.

Ответственность за нарушения на избирательных участках

Нарушения в день выборов караются административной либо уголовной ответственностью.

Избирателю запрещается фотографировать бюллетень, снимать видео, публиковать фото бюллетеня в соцсетях. Не допускается нахождение в кабинке для голосования более 1 человека, за исключением лиц с инвалидностью.

За нарушение тайны голосования предусмотрен штраф от 5100 до 8500 грн, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.

Избирательным законодательством запрещается передавать бланк третьим лицам.

Вынос бюллетеня за пределы избирательного участка карается штрафом от 3400 грн до 6800 грн, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет.

На избирательный участок нельзя приносить символику партий и кандидатов, другие агитационные материалы (штраф от 85 до 170 грн).

Запрещено рисовать на бюллетене, в таком случае его признают недействительным.