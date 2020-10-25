Результаты выборов мэров в городах Украины

В рамках местных выборов 2020 в Украине 25 октября состоялось голосование за кандидатов в мэры. До 6 ноября станут известны официальные результаты выборов. Однако ЦИК может назначить второй тур в городах от 75 тысяч жителей, если ни один из претендентов на пост городского головы не получит больше 50% голосов в первом туре.

Актуальные данные о результатах голосования за кандидатов в мэры Киева, Днепра, Харькова, Одессы и других городов - на РБК-Украина.

Результаты экзит-полов выборов мэров по городам Украины

По результатам экзит-полов студии Савика Шустера, итоги голосования за мэров по городам Украины выглядят следующим образом:

Киев

Виталий Кличко – 45,93%

Александр Попов – 9,62%

Ирина Верещук – 8,53%

Алексей Кучеренко - 7,82%

Сергей Притула – 7,27%

Харьков

Геннадий Кернес – 57,9%

Александр Фельдман - 12,12%

Алексей Кучер - 11,98%

Олег Абрамичев - 6,23%

Игорь Черняк - 4,51%

Одесса

Геннадий Труханов - 34,4%

Николай Скорик - 17,93%

Олег Филимонов - 13,75%

Петр Обухов - 12,52%

Сергей Кивалов - 5,44%

Днепр

Борис Филатов - 44,47%

Загид Краснов - 14,44%

Александр Вилкул - 11,27%

Сергей Рыженко - 10,6%

Сергей Никитин - 8,81%

Мариуполь

Бойченко - 69,05%,

Клименко - 23,71%,

Мугла - 4,05%,

Башкирова - 2%,

Клюев - 1,19%.

Местные выборы 2020: голосование за мэров

Избирательная кампания в местные советы прошла по новым правилам. В частности, изменения в законодательстве коснулись организации процесса выборов глав населенных пунктов.

На выборах 2020 предусмотрено проведение второго тура голосования за кандидатов в мэры городов с населением от 75 тысяч человек.

Если ни один из кандидатов в мэры 25 октября не наберет абсолютного большинства голосов, спустя три недели состоится второй тур. В него выйдут два претендента с наибольшим уровнем поддержки избирателей по результатам голосования на первом этапе. Ранее повторное голосование назначалось в населенных пунктах от 90 тысяч жителей.

В городах до 75 тысяч жителей выборы мэра пройдут в один тур по мажоритарной системе относительного большинства.

На должность мэра в городах Украины зарегистрировалось 2936 кандидатов.

Результаты голосования избирательная комиссия объявит после обработки протоколов в срок до 6 ноября. В случае необходимости проведения второго тура, он состоится 15 ноября.

Кто может победить: рейтинги

По данным предвыборных рейтингов, в большинстве городов высокую поддержку избирателей имеют действующие мэры, которые приняли решение повторно баллотироваться на должность. Такая ситуация наблюдается в Киеве, Днепре, Одессе, Львове.

Киев

Избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов на пост мэра Киева:

Виталий Кличко - УДАР.

Ирина Верещук - "Слуга народа".

Сергей Притула - "Голос".

Алексей Кучеренко -"Батькивщина".

Андрей Ильенко - ВО "Свобода".

Николай Томенко - "Ридна краина".

Борислав Береза - "ЭкоПартия".

Егор Фирсов - "Экологическая альтернатива".

Сергей Шахов - "Наш край".

Александр Попов - "Оппозиционная платформа - "За життя".

Александр Омельченко - "Единство".

Андрей Пальчевский - "Перемога Пальчевского".

Сергей Гусовский - "За майбутне".

Михаил Поживанов - "Радикальная партия Олега Ляшко".

Игорь Смешко - "Сила и честь".

Максим Гольдарб - самовыдвижение.

Диана Гранцева - самовыдвижение.

Юрий Левченко - "Народовластие".

Виктор Петрук - "Гражданское движение "Хвиля".

Елена Филонова - "Разом сила".

Виталий Кличко занимает пост столичного мэра с 2014 года и имеет высокие шансы победить на выборах 2020. Его поддерживает 43,6% киевлян, но этого может быть недостаточно для победы в первом туре.

Второе место предвыборного рейтинга у кандидата от партии "Голос" шоумена и телеведущего Сергея Притулы (9,8%). На третьей строчке - Ирина Верещук с 6,9% голосов.

Виталий Кличко - 43,6%; Сергей Притула - 9,8%; Ирина Верещук - 6,9%; Андрей Пальчевский - 6,4%; Александр Попов - 5,8%; Алексей Кучеренко - 5,7%; Александр Омельченко 4,2%; Дмитрий Гордон – 4%; Михаил Добкин – 2,4%; Николай Томенко – 2%;

Опрос Группы "Рейтинг" за 4-9 сентября среди 1200 жителей Киева.

Днепр

Всего для участия в выборах мэра Днепра зарегистрировано 17 кандидатов:

Борис Филатов - "Пропозиция".

Александр Вилкул - "Блок Вилкула "Украинская перспектива".

Сергей Рыженко - "Слуга народа".

Сергей Никитин - "Оппозиционная платформа - "За життя".

Загид Краснов - "Громадська сила".

Татьяна Рычкова - "Европейская солидарность".

Олег Василенко - ВО "Свобода".

Дмитрий Семеренко - "Команда Днепра".

Мгер Куюмчан -"Батькивщина".

Павел Атаманчук - "Справа".

Виталий Жеганский - "Голос".

Татьяна Лампика - "Партия зеленых Украины".

Артем Романюков - "Демократический альянс".

Игорь Майденко -"Национальный корпус".

Елена Сергеева - самовыдвижение.

Михаил Королев - самовыдвижение.

Евгений Богиня - самовыдвижение.

Лидером электоральных симпатий в Днепре является действующий градоначальник Борис Филатов. Второе и третье место занимают: экс-глава Днепропетровской ОГА Александр Вилкул и предприниматель Загид Краснов.

Борис Филатов - 48,5% Александр Вилкул - 14,9% Загид Краснов - 13,4% Сергей Рыженко - 7% Геннадий Гуфман - 7,6% Глеб Прыгунов - 1,5% Мгер Куюмчан - 1,1% Дмитрий Погребов - 0,4% Артем Романюков - 0,3%

Исследование проведено Группой "Рейтинг" среди 1000 граждан в период 8-17 августа.

Львов

В борьбе за должность городского головы во Львове принимают участие 17 человек:

Андрей Садовый - "Самопомич".

Тарас Кльофа - "Слуга народа".

Игорь Зинкевич - "Варта".

Ярослав Рущишин - "Голос".

Руслан Кошулинский - ВО "Свобода".

Олег Синютка - "Европейская солидарность".

Оксана Юринец - УДАР.

Игорь Васюник - самовыдвижение.

Юрий Бунь - "Громада и закон".

Наталья Ван Доеверен - "Духовная Украина".

Назарий Брезицкий - самовыдвижение.

Юлия Гвоздович -"Украинская галицкая партия".

Игорь Телишевский - "За майбутне".

Роман Матис - самовыдвижение.

Игорь Кузьмак - "Радикальная партия Олега Ляшко".

Иван Василишин - "Конгресс украинских националистов".

Остап Стахив - "Идея нации".

Андрей Садовый получил наибольший уровень поддержки во Львове накануне местных выборов - 38,1%. Садовый работает на должности городского головы с 2006 года. Его основные конкуренты: кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский и нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

Андрей Садовый - 38,1% Руслан Кошулинский - 17,9% Олег Синютка - 13,8% Игорь Зинкевич - 10,7% Владимир Гирняк - 5,4% Ярослав Рущишин - 3,4% Игорь Васюник - 3,4%

Опрос электоральных настроений жителей Львова проводился Группой "Рейтинг" 3-12 июля среди 1200 респондентов.

Одесса

Избирательная комиссия зарегистрировала 23 кандидатов для участия в выборах мэра Одессы:

Геннадий Труханов - "Доверяй делам".

Олег Филимонов - "Слуга народа".

Наталья Делиева - "Голос".

Петр Обухов - "Европейская солидарность".

Эдуард Гурвиц - "Блок Эдуарда Гурвица".

Николай Скорик - "Оппозиционная платформа - "За життя".

Евгений Червоненко - "Наш край".

Виктория Стоянова - самовыдвижение.

Игорь Щербина - самовыдвижение.

Альберт Байжанов - "За права человека".

Сергей Варламов - "Национальный корпус".

Сергей Кивалов - "Украинская морская партия Сергея Кивалова".

Морис Ибрагим - самовыдвижение.

Михаил Кузаконь - самовыдвижение.

Станислав Домбровский - самовыдвижение.

Сергей Калинчук - "За майбутне".

Юрий Печерский - самовыдвижение.

Дарт Вейдер - "Блок Дарта Вейдера".

Мария Трунина - самовыдвижение.

Дмитрий Голубов - "Блок Дмитрия Голубова".

Максим Болдин - "Перемога Пальчевского".

Олег Михайлик - самовыдвижение.

Геннадий Чижов - "Сила и честь".

Мэр Одессы Геннадий Труханов с большим отрывом занял лидирующую позицию в предвыборном рейтинге. Его поддержало 50,1% одесситов. На втором месте с 10,6% голосов - депутат ВР IX созыва Николай Скорик, а третью строчку занял актер Олег Филимонов (8,8%). Общий рейтинг кандидатов в мэры Одессы:

Геннадий Труханов - 50,1% Николай Скорик - 10,6% Олег Филимонов - 8,8% Сергей Кивалов - 7,9% Петр Обухов - 5,9% Эдуард Гурвиц - 4,4% Евгений Червоненко - 3,2% Сергей Калиничук - 1,6% Георгий Селянин - 1,6% Наталья Делиева - 1,0%

Опрос был проведен Группой "Рейтинг" 9-14 октября среди 1200 жителей Одессы.

Харьков

В Харькове на должность мэра города зарегистрировано 15 кандидатов. Среди них Геннадий Кернес - градоначальник с 2010 года, Алексей Кучер - председатель Харьковской ОГА, нардеп Верховной рады IX созыва Александр Фельдман.

Геннадий Кернес - "Блок Кернеса "Успешный Харьков".

Александр Фельдман - "Оппозиционная платформа - "За життя".

Алексей Кучер - "Слуга народа".

Никита Соловьев - "Демократычна сокыра".

Игорь Черняк - "Блок Юлии Светличной "Разом".

Олег Абрамичев - "Европейская солидарность".

Александра Нарыжная - "Голос".

Георгий Лаговский - УДАР.

Ирина Денисова - "За майбутне".

Сергей Кушнарев - "Победа Пальчевского".

Игорь Приходько - "Батькивщина".

Валерий Безлепкин - самовыдвижение.

Наталья Пилипенко - самовыдвижение.

Денис Ярославский - самовыдвижение.

Михаил Добкин - подал документы как самовыдвиженец, но позднее отказался от участия в выборах.

Как прошли местные выборы в 2015 году

Прошлые выборы мэров городов состоялись 5 лет назад - 25 октября 2015 года. Второй тур был назначен на 15 ноября в 29 городах Украины.

На тот момент законодательная норма предусматривала необходимость проведения повторного голосования в населенных пунктах от 90 тысяч жителей при отсутствии абсолютного большинства голосов у одного из кандидатов в первом туре.

В Киеве за победу во втором туре боролись действующий мэр Виталий Кличко и Борислав Береза. Кличко набрал 64,1%, а его оппонент 32,3%.

В Днепре во второй тур вышли Борис Филатов от партии "УКРОП" и Александр Вилкул от "Оппозиционного блока". Филатов получил 52,32%, а Вилкул - 44,93% голосов.

Харьковчане выбрали мэра в первом туре голосования. Геннадий Кернес одержал победу с 65,8% голосов, а его ближайший конкурент в борьбе за должность городского головы Тарас Ситенко получил только 12,3% поддержки.

Во Одессе выборы мэра в 2015 году также прошли в один тур. Кандидат от партии "Доверяй делам" Геннадий Труханов получил 51,3%, с большим отставанием второе место занял Александр Боровик от БПП.

Городской голова Львова Андрей Садовый ("Самопомич") был переизбран на третий срок по результатам второго тура голосования. Его главным оппонентом на выборах стал Руслан Кошулинский (ВО "Свобода"). В итоге за Садового проголосовало 61,1% избирателей, а за Кошулинского - 36,86%.