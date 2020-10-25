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Результаты местных выборов 2020 в Украине: что важно знать

Новина українською → Украина, Воскресенье 25 октября 2020 15:30
Результаты местных выборов 2020 в Украине: что важно знать Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Результаты местных выборов 2020 появятся в экзит-полах в 20:00. Предварительные данные о голосовании за кандидатов в органы местной власти станут известны сразу после закрытия избирательных участков. Все подробности об итогах выборов, результаты экзит-полов по городам - на РБК-Украина.

Когда станут известны результаты выборов

Прогнозируемые итоги голосования на местных выборах избиратели смогут узнать уже сегодня, 25 октября в 20:00, по данным экзит-полов. Результаты социологических опросов на выходах с избирательных участков опубликуют после их закрытия вечером.

На установление официальных результатов ЦИК понадобится несколько дней, в связи с особенностями новой Избирательной системы.

Подсчет голосов займет больше времени из-за введения открытых списков кандидатов в местные советы. В территориальных громадах от 10 тысяч жителей избиратели выбирают не только партии, но и кандидатов от политсил по каждому округу. Поэтому обработка бюллетеней с претендентами в городские, районные и областные советы может затянуться.

Так, заместитель главы Киевской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов сообщил, что результаты выборов в столице станут известны не раньше утра 28 октября.

Окончательные итоги голосования в Украине Центральная избирательная комиссия должна обнародовать в срок до 6 ноября.

Как проходит голосование

Практически все избирательные участки в регионах открылись вовремя в 08:00. Голосование на местных выборах стартовало с опозданием на 65 участках.

По данным гражданской сети ОПОРА, явка избирателей на 12:00 в целом по Украине составила 13,5% (погрешность - не более 1,2%)

Правоохранители и наблюдатели периодически фиксируют нарушения избирательного процесса. Среди самых распространенных - "карусели", когда избирателю на входе в участок выдают уже заполненный бюллетень, недостаточное обеспечение участковых избирательных комиссий, нарушение порядка ведения агитации, недопуск наблюдателей.

На местных выборах в Украине присутствуют иностранные наблюдатели из 6 стран (Венгрия, Словакия, Германия, Казахстан, Испания, Чехия).

В связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса, избиратели обязаны быть в маске, соблюдать социальную дистанцию и проходить проверку температуры. Из-за этого на улице у избирательных участков люди выстраивались в очереди, чтобы не создавать скопление внутри помещений.

При этом для граждан на самоизоляции организовано голосование по месту пребывания - члены УИК приходят на дом к избирателю в специальных защитных костюмах.

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Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
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