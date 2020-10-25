Результати місцевих виборів 2020 в Україні: що важливо знати

Результати місцевих виборів 2020 з'являться в екзит-полах о 20:00. Попередні дані про голосування за кандидатів до органів місцевої влади стануть відомі відразу після закриття виборчих дільниць. Всі подробиці про підсумки виборів, результати екзит-полів по містах - на РБК-Україна.

Коли стануть відомі результати виборів

Прогнозовані підсумки голосування на місцевих виборах виборці зможуть дізнатися вже сьогодні, 25 жовтня о 20:00, за даними екзит-полів. Результати соціологічних опитувань на виходах з виборчих дільниць опублікують після їх закриття ввечері.

На встановлення офіційних результатів ЦВК знадобиться кілька днів, у зв'язку з особливостями нової Виборчої системи.

Підрахунок голосів займе більше часу через введення відкритих списків кандидатів до місцевих рад. В територіальних громадах від 10 тисяч жителів виборці обирають не тільки партії, а й кандидатів від політсил по кожному округу. Тому обробка бюлетенів із претендентами в міські, районні та обласні ради може затягнутися.

Так, заступник голови Київської територіальної виборчої комісії Микола Нілов повідомив, що результати виборів в столиці стануть відомі не раніше ранку 28 жовтня.

Остаточні підсумки голосування в Україні Центральна виборча комісія повинна оприлюднити в термін до 6 листопада.

Як проходить голосування

Практично всі виборчі дільниці в регіонах відкрилися вчасно о 08:00. Голосування на місцевих виборах стартувало із запізненням на 65 дільницях.

За даними громадянської мережі ОПОРА, явка виборців на 12:00 в цілому по Україні склала 13,5% (похибка - не більше 1,2%)

Правоохоронці та спостерігачі періодично фіксують порушення виборчого процесу. Серед найпоширеніших - "каруселі", коли виборцю на вході в дільницю видають вже заповнений бюлетень, недостатнє забезпечення дільничних виборчих комісій, порушення порядку ведення агітації, недопуск спостерігачів.

На місцевих виборах в Україні присутні іноземні спостерігачі з 6 країн (Угорщина, Словаччина, Німеччина, Казахстан, Іспанія, Чехія).

У зв'язку з обмеженнями через епідемію коронавірусу, виборці повинні бути в масці, дотримуватися соціальної дистанції і проходити перевірку температури. Через це на вулиці біля виборчих дільниць люди шикувалися в черги, щоб не створювати скупчення всередині приміщень.

При цьому для громадян на самоізоляції організовано голосування за місцем перебування - члени ДВК приходять додому до виборця в спеціальних захисних костюмах.