Результати місцевих виборів 2020 в Україні

За результатами місцевих виборів 2020 визначаться нові склади обласних, міських, районних і сільських рад. Підсумки голосування ЦВК оголосить 3-6 листопада, а перші дані екзит-полів з'являться відразу після закриття виборчих дільниць 25 жовтня. Детально про те, як пройшли вибори місцевих рад - в матеріалі РБК-Україна.

Результати екзит-полів місцевих виборів

Згідно з результатами екзит-полів студії Савіка Шустера, прохідний бар'єр у 5% долають:

Київ

УДАР - 19,74%

"Європейська солідарність" - 17,76%

"Слуга народу" - 10,28%

"Батьківщина" - 8,61%

ОПЗЖ - 7,77%

Харків

"Блок Кернеса - Успешний Харків" - 39,52%

ОПЗЖ - 16,99%

"Слуга народу" - 12,39%

Європейська солідарність - 9,17%

Партія Шарія - 6,41%

Одеса

"Доверяй справам" - 23,77%

ОПЗЖ - 22,38%

"Слуга народу" - 15,95%

"Європейська солідарність" - 12,72%

Партія Шарія - 7,63%

Дніпро

Пропозиція - 28,33%

ОПЗЖ - 17,15%

Слуга народу - 15,21%

Громадська Сила - 10,44%

Європейська солідарність - 7,5%

Маріуполь

Блок Вадима Бойченко - 45,96%

ОПЗЖ - 30,69%

Партія Шарія - 6,56%

Слуга народу - 6,28%

Сила людей - 4,57%

Черкаси

Слуга народу - 20,68%

За майбутнє - 13,32%

Голос - 12,05%

Європейська солідарність - 10,92%

ВО Черкащина - 8,7%

Львів

Європейська солідарність - 30,74%

Самопоміч - 24,12%

Голос - 9,78%

ВО Свобода - 7,52%

Варта - 5,06%

Кривий Ріг

Слуга народу - 32,9%

Блок Вілкула - 31,22%

ОПЗЖ - 12,27%

Сила людей - 6,96%

Батьківщина - 4,14%

Місцеві вибори 2020: головне

25 жовтня відбулося голосування за кандидатів в депутати рад всіх рівнів місцевої влади, а також кандидатів в мери міст і глав населених пунктів.

В Україні місцеві вибори проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень діючих органів влади.

У зв'язку зі зміною в адміністративно-територіальному устрої, в цьому році разом із черговими виборами були призначені перші вибори депутатів до рад новоутворених районів (відбулося укрупнення 490 районів до 136).

Вибори не проводилися на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької, Луганської областей, в Криму. При цьому внутрішньо переміщені особи та інші громадяни України отримали можливість проголосувати за місцем перебування після подачі відповідної заяви до органів Держреєстру.

Через епідемію COVID-19 і карантин в Україні, на виборчих дільницях були введені посилені заходи безпеки, з обов'язковим дотриманням "масочного" режиму і соціальної дистанції. Організовано голосування виборців на самоізоляції і лікарняному.

Нові правила голосування

Виборча кампанія в цьому році мала ряд особливостей, у зв'язку зі вступом в силу законодавчих змін. Верховна рада затвердила нові положення Виборчого кодексу 16 липня 2020 року.

Мажоритарна система голосування з можливістю самовисування кандидатів продовжила діяти тільки в територіальних громадах з кількістю жителів до 10 тисяч. Кількість виборчих округів скоротилася за рахунок їх укрупнення. Від одного округу тепер можуть бути обрані в депутати місцевої ради від 2-х до 4-х осіб.

У населених пунктах від 10 тисяч жителів введена пропорційна система голосування з відкритими списками партій, без можливості самовисування кандидатів.

На місцевих виборах 2020 вперше введена гендерна квота - не менше 40% представників однієї статі.

Після введення пропорційної системи ЦВК затвердила бюлетені для голосування нового зразка. Крім переліку партій, що балотуються до місцевої ради, в бланку також вказуються прізвища від 5 до 12 окружних кандидатів від кожної політсили.

Для кожного територіального округу список кандидатів від партії відрізняється. Політсила формує єдиний партійний список. Його лідер вказується в лівій частині бюлетеня поруч з назвою політсили. Починаючи з другого номера загального списку, партія розподіляє кандидатів по окружним спискам.

Якщо політсила подолає 5% бар'єр, більший шанс отримати депутатський мандат мають ті кандидати з окружних списків, які наберуть найбільшу кількість голосів в своїх округах, піднявшись таким чином в єдиному списку.

Прогноз результатів виборів

Згідно з результатами передвиборних соціологічних досліджень, у великих містах напередодні голосування найбільшу підтримку мали партії, чиї лідери очолюють міські ради.

Так, в Києві перше місце рейтингу зайняла партія УДАР мера столиці Віталія Кличка, в Харкові лідером опитувань став "Блок Кернеса "Успішний Харків", в Дніпрі - "Пропозиція" Бориса Філатова. Нижче представлені дані моніторингу електоральних настроїв в регіонах України від Соціологічної групи "Рейтинг".

В агрегованому рейтингу зведені підсумки опитувань по всіх областях країни. Найвищий рівень підтримки отримала партія "Слуга народу". Також умовний прохідний бар'єр долають ще 4 партії.

"Слуга народу" - 16,7%

"Опозиційна платформа - "За життя" - 13,5%

"Європейська солідарність" - 13,2%

"Батьківщина" - 8,6%

"За майбутнє" - 7,4%

"Наш край" - 4,0%

"Радикальна партія Олега Ляшка" - 3,3%

УДАР - 2,7%

"Свобода" - 2,3%

"Партія Шарія" - 1,9%

"Пропозиція" - 1,6%

"Голос" - 1,4%

"Сила і честь" - 1,2%

"Перемога Пальчевського" - 0,9%

Інші партії/ місцеві парті - 21,3%

Опитування проводилося 16-19 жовтня серед 3064 респондентів, в моніторинг було включено всього 77 партій.

Рейтинг партій в Києві

Лідером опитування щодо кандидатів у Київраду стала партія УДАР. Політсилу підтримали 23,6% опитаних. На другому місці - "Слуга народу" з результатом 13,6%. А на третьому - "Європейська солідарність" (13,1%).

УДАР - 23,6%

"Слуга народу" - 13,6%

"Європейська солідарність" - 13,1%

"Голос" - 8,2%

"Опозиційна платформа - "За життя"- 7,4%

"Батьківщина" - 7,3%

"Перемога Пальчевського" - 3,9%

"Партія Шарія" - 3,7%

"Сила і честь" - 3,4%

"Єдність" - 2,3%

"За майбутнє" - 1,7%

"Свобода" - 1,7%

"Громадянська позиція" - 1,5%

"ЕКОпартія" - 1,3%

"Національний корпус" - 1,2%

Опитування за 4-9 вересня серед 1200 респондентів з Києва.

Рейтинг партій в Одесі

Перше місце серед кандидатів до міської ради Одеси напередодні виборів зайняла партія "Довіряй справам" мера Геннадія Труханова. Решта політсил розмістилися в рейтингу зі значним відставанням.

"Довіряй справам" - 36,2%

"Опозиційна платформа - "За життя" - 19,4%

"Слуга народу" - 12,3%

"Європейська солідарність" - 7,2%

"Українська морська партія Сергія Ківалова" - 6,3%

"Партія Шарія" - 5,9%

"Батьківщина" - 2,9%

"Блок Едуарда Гурвіца" - 2,5%

"За майбутнє" - 2,2%

"Перемога Пальчевського" - 1,4%

"Голос" - 1,2%

"Сила і честь" - 1,2%

Соціологічне дослідження проводилося 9-14 жовтня серед 1200 жителів Одеси.

Рейтинг партій у Львові

Більшість городян висловили готовність підтримати "Європейську солідарність" на місцевих виборах. На другому і третьому місці рейтингу кандидатів до міськради Львова розташувалися "Самопоміч" та "Голос". Вище 5% голосів також отримали "Слуга народу", "Свобода" і "Батьківщина".

"Європейська солідарність" - 28,2%

"Самопоміч" - 18,6%

"Голос" - 9,8%

"Слуга народу" - 7,6%

"Свобода" - 5,7%

"Батьківщина" - 5,6%

"Варта" - 4,6%

"Громадянська позиція" - 4,2%

"Сила і честь" - 3,4%

"Українська галицька партія" - 3,3%

"Радикальна партія" - 2,3%

"Опозиційна платформа - "За життя"- 1,9%

"Партія Шарія" - 0,8%

Соціологічне дослідження було проведено з 3 по 12 липня, серед 1200 респондентів.

Рейтинг партій в Дніпрі

Лідером передвиборчого рейтингу в Дніпрі стала партія "Пропозиція" міського голови Бориса Філатова. Високі шанси пройти до міської ради мали "Слуга народу", "Опозиційна платформа - "За життя", "Громадська сила", "Блок Вікула "Українська перспектива".

"Пропозиція" - 27,9%

"Слуга народу" - 14,7%

"Опозиційна платформа -" За життя "- 14,3%

"Громадська сила" - 9,6%

"Блок Вікула "Українська перспектива" - 7,9%

"Європейська солідарність" - 5,1%

"Партія Шарія" - 4,2%

"Батьківщина" - 3,1%

"Сила і честь" - 1,7%

"Радикальна партія Олега Ляшка" - 1,5%

"Голос" - 0,6%

"Громадянська позиція" - 0,6%

"Наш край" - 0,6%

Соціологічне дослідження проводилося серед 1000 жителів Дніпра в період 8-17 серпня.

Рейтинг партій в Харкові

Лідером електоральних симпатій перед виборами до облради стала партія чинного міського голови Харкова "Блок Кернеса "Успішний Харків". Високі шанси подолати прохідний бар'єр також у "Блоку Світличної "Разом", "Опозиційної платформи - "За життя" і "Слуги народу".

"Блок Кернеса "Успішний Харків" - 45,7%

"Блок Світличної "Разом" - 19,6%

"Опозиційна платформа - "За життя" - 13,7%

"Слуга народу" - 7,4%

"Європейська солідарність" - 4,2%

"Партія Шарія" - 3,7%

"Батьківщина" - 1,8%

"Перемога Пальчевського" - 1,4%

"Наш край" - 1,4%

"За майбутнє" - 0,7%

"Акцент" - 0,3%

Опитування проводилося 2-9 жовтня серед 2000 респондентів.

Як пройшли місцеві вибори 2015

Минулі вибори місцевих рад в Україні відбулися у 2015 році, також 25 жовтня.

Загальна явка виборців в день голосування склала 46,61%. Найактивнішими були жителі Тернопільської, Львівської та Волинської областей, де на вибори прийшло понад 50% громадян.

Голосування не проводилося на окупованих територіях Донецької та Луганської області, а також в Криму.

Вибори були зірвані в двох містах Донецької області. У Маріуполі і Красноармійську бюлетені були визнані недійсними, тому в даних населених пунктах переголосування відбулося 29 листопада.

До участі в місцевих виборах 2015 ЦВК допустила 132 партії. За зведеним результатами, найвищий рівень підтримки в країні отримав БПП "Солідарність" (19,52% голосів). Найбільшу кількість голосів за партію Петра Порошенка віддали жителі Вінницької області.

Друге місце в цілому по Україні зайняла "Батьківщина" з результатом 12,23%, на третьому опинився "Опозиційний блок" (10,54%). Лідером на Волині стала партія УКРОП, також політсила зайняла четверте місце за рівнем підтримки на загальнонаціональному рівні (7,43%). "Свобода" перемогла на Тернопільщині і опинилася на 5-му місці зведеного рейтингу з 6,88% голосів.

У топ-10 партій за підсумками виборів в областях увійшли "Радикальна партія Олега Ляшка", "Самопоміч", "Відродження", "Наш край", "Аграрна партія України".