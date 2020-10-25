Результати місцевих виборів у Києві
25 жовтня в Києві пройшли вибори мера і депутатів Київради. Виходячи з даних екзитполів, двом кандидатам доведеться зустрітися в другому турі: Віталію Кличку та Олександру Попову. До міської ради попередньо проходять 7 партій.
Результати місцевих виборів в Києві
Телеканал "Україна 24" і "Студія Савіка Шустера" спільно з соціологічною компанією Liberty Report представили перший екзит-пол по виборчих перегонах в Києві. Було опитано 39 662 особи. Гранична похибка не перевищує 1,9%.
Так, найвищий результат набрав діючий мер міста Віталій Кличко - 45,93%. За ним йде колишній глава КМДА Олександр Попов - 9,62%.
Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, за попередніми даними, змогла отримати 8,53% підтримки киян. Нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко - 7,82%, шоумен Сергій Притула - 7,27%.
Далі йдуть: Андрій Пальчевський (4,81%), Ігор Смешко (3,73%), Олександр Омельченко (2,69%), Андрій Іллєнко (2,48%) і Микола Томенко (2,11%).
Також, за даними екзит-полу "Україна 24", до Київради проходять наступні партії, які попередньо набрали більше 5% голосів виборців:
- УДАР (19,74%)
- "Європейська солідарність" (17,76%)
- "Слуга народу" (10,28%)
- "Батьківщина" (8,61%)
- "Опозиційна платформа - За життя" (7,77%)
- "Єдність Олександра Омельченка" (5,94%)
- "Голос" (5,65%)
Водночас достатньо голосів для того, щоб отримати депутатські мандати, не набрали: "Сила і честь" (4,53%), "Перемога Пальчевського" (4,08%) і ВО "Свобода" (3,71%).
Був опублікований і екзит-пол соціологічної групи "Рейтинг". Її представники опитали 10402 респонденти. Помилка репрезентативності не більше 1%.
За даними соціологів, кандидати в мери Києва набрали такі цифри: Віталій Кличко - 47,8%, Олександр Попов - 8,6%, Сергій Притула - 8,3%, Ірина Верещук - 8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Андрій Пальчевський - 4,5%, Ігор Смешко - 3,4%, Олександр Омельченко - 2,6%, Андрій Іллєнко - 2,2%, Микола Томенко - 2,2%, Борислав Береза - 1,1%. Решта кандидатів попередньо фінішували з результатом нижче 1% голосів виборців.
Підсумки екзит-полу "Рейтингу" в розрізі партій, які йдуть до Київради і ймовірно подолали 5% бар'єр:
- УДАР - 21,3%
- "Європейська солідарність" - 18%
- "Слуга народу" - 9,5%
- "Голос" - 7,2%
- "Єдність Олександра Омельченка" - 6,8%
- ОПЗЖ - 6,7%
- "Батьківщина" - 6,6%
Передвиборчі рейтинги партій
Згідно з тим же опитуванням "Рейтингу", в Київрада проходили шість партій:
- УДАР – 19,7%
- "Слуга народу" – 11,7%
- "Європейська солідарність" – 10,2%
- "Голос" – 6,3%
- ОПЗЖ – 5,8%
- Батьківщина – 5,7%
Що змінилося у порівнянні з минулими місцевими виборами
У цьому році кияни вперше обирали міськраду за новими правилами – пропорційною системою з відкритими списками, і могли впливати на персональний склад депутатів від обраної партії. Втім, наскільки вони змогли скористатися цим правом і хто саме став депутатом від партій-переможців, стане зрозуміло тільки після закінчення всіх підрахунків територіальною виборчою комісією, що може зайняти кілька днів.
На минулих місцевих виборах в 2015 році Віталій Кличко зміг переобратися мером тільки у другому турі, куди він вийшов з результатом 40,57% голосів. Конкуренцію йому склав екс-нардеп Борислав Береза, що набрав 8,85%. Він лише трохи випередив посів третє місце екс-мера столиці Олександра Омельченка, який отримав 8,47% підтримки.
У другому турі виборів Кличко випередив Березу рівно в два рази, набравши 64,1% голосів проти 32,3% у конкурента.
В Київраду в 2015 році змогли пройти п'ять партій. Блок Петра Порошенка "Солідарність", першим номером якого був Віталій Кличко, отримав 52 місця з 120. "Самопоміч" взяла 22 депутатських мандати, "Батьківщина" – 17, "Єдність" Олександра Омельченка – 15, "Свобода" – 14.