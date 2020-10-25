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Результати місцевих виборів у Києві

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 20:30
Результати місцевих виборів у Києві результати виборів у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

25 жовтня в Києві пройшли вибори мера і депутатів Київради. Виходячи з даних екзитполів, двом кандидатам доведеться зустрітися в другому турі: Віталію Кличку та Олександру Попову. До міської ради попередньо проходять 7 партій.

Результати місцевих виборів в Києві

Телеканал "Україна 24" і "Студія Савіка Шустера" спільно з соціологічною компанією Liberty Report представили перший екзит-пол по виборчих перегонах в Києві. Було опитано 39 662 особи. Гранична похибка не перевищує 1,9%.

Так, найвищий результат набрав діючий мер міста Віталій Кличко - 45,93%. За ним йде колишній глава КМДА Олександр Попов - 9,62%.

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, за попередніми даними, змогла отримати 8,53% підтримки киян. Нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко - 7,82%, шоумен Сергій Притула - 7,27%.

Далі йдуть: Андрій Пальчевський (4,81%), Ігор Смешко (3,73%), Олександр Омельченко (2,69%), Андрій Іллєнко (2,48%) і Микола Томенко (2,11%).

Результати місцевих виборів у Києві

Також, за даними екзит-полу "Україна 24", до Київради проходять наступні партії, які попередньо набрали більше 5% голосів виборців:

  • УДАР (19,74%)
  • "Європейська солідарність" (17,76%)
  • "Слуга народу" (10,28%)
  • "Батьківщина" (8,61%)
  • "Опозиційна платформа - За життя" (7,77%)
  • "Єдність Олександра Омельченка" (5,94%)
  • "Голос" (5,65%)

Водночас достатньо голосів для того, щоб отримати депутатські мандати, не набрали: "Сила і честь" (4,53%), "Перемога Пальчевського" (4,08%) і ВО "Свобода" (3,71%).

Був опублікований і екзит-пол соціологічної групи "Рейтинг". Її представники опитали 10402 респонденти. Помилка репрезентативності не більше 1%.

За даними соціологів, кандидати в мери Києва набрали такі цифри: Віталій Кличко - 47,8%, Олександр Попов - 8,6%, Сергій Притула - 8,3%, Ірина Верещук - 8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Андрій Пальчевський - 4,5%, Ігор Смешко - 3,4%, Олександр Омельченко - 2,6%, Андрій Іллєнко - 2,2%, Микола Томенко - 2,2%, Борислав Береза ​​- 1,1%. Решта кандидатів попередньо фінішували з результатом нижче 1% голосів виборців.

Підсумки екзит-полу "Рейтингу" в розрізі партій, які йдуть до Київради і ймовірно подолали 5% бар'єр:

  • УДАР - 21,3%
  • "Європейська солідарність" - 18%
  • "Слуга народу" - 9,5%
  • "Голос" - 7,2%
  • "Єдність Олександра Омельченка" - 6,8%
  • ОПЗЖ - 6,7%
  • "Батьківщина" - 6,6%

Передвиборчі рейтинги партій

Згідно з тим же опитуванням "Рейтингу", в Київрада проходили шість партій:

  1. УДАР – 19,7%
  2. "Слуга народу" – 11,7%
  3. "Європейська солідарність" – 10,2%
  4. "Голос" – 6,3%
  5. ОПЗЖ – 5,8%
  6. Батьківщина – 5,7%

Що змінилося у порівнянні з минулими місцевими виборами

У цьому році кияни вперше обирали міськраду за новими правилами – пропорційною системою з відкритими списками, і могли впливати на персональний склад депутатів від обраної партії. Втім, наскільки вони змогли скористатися цим правом і хто саме став депутатом від партій-переможців, стане зрозуміло тільки після закінчення всіх підрахунків територіальною виборчою комісією, що може зайняти кілька днів.

На минулих місцевих виборах в 2015 році Віталій Кличко зміг переобратися мером тільки у другому турі, куди він вийшов з результатом 40,57% голосів. Конкуренцію йому склав екс-нардеп Борислав Береза, що набрав 8,85%. Він лише трохи випередив посів третє місце екс-мера столиці Олександра Омельченка, який отримав 8,47% підтримки.

У другому турі виборів Кличко випередив Березу рівно в два рази, набравши 64,1% голосів проти 32,3% у конкурента.

В Київраду в 2015 році змогли пройти п'ять партій. Блок Петра Порошенка "Солідарність", першим номером якого був Віталій Кличко, отримав 52 місця з 120. "Самопоміч" взяла 22 депутатських мандати, "Батьківщина" – 17, "Єдність" Олександра Омельченка – 15, "Свобода" – 14.

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