Місцеві вибори пройдуть за новими правилами: як голосувати

Майбутні місцеві вибори в Україні пройдуть за новими правилами. Верховна рада внесла зміни у виборче законодавство. Детальніше про те, що саме змінилося і як правильно заповнювати бюлетень у день виборів - у матеріалі РБК-Україна.

Основні зміни:

другий тур проводиться в містах, де проживає понад 75 тисяч осіб;

мажоритарна система (можливість самовисування) застосовується у містах з населенням до 10 тисяч осіб;

пропорційна система - у містах з населенням від 10 тисяч;

відкриті списки партій;

гендерні квоти у списках політсил;

скорочення та укрупнення округів

Рада внесла зміни до Виборчого кодексу України 16 липня 2020 року. Нововведення набули чинності 23 липня.

Вибори мера

Зміни в частині виборів мерів стосуються другого туру голосування. Він буде проводиться у містах з населенням понад 75 тисяч осіб, якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів виборців. За старими правилами ця умова застосовувалося для міст з населенням понад 90 тисяч осіб.

Вибори в місцеві ради

Міста з населенням до 10 тисяч

В містах, де проживає менше 10 тисяч осіб, голосування буде проходити за мажоритарною системою. Тобто, кандидати можуть бути самовисуванцями, а не балотуватися від політичних партій.

Кількість округів буде скорочено за рахунок їх укрупнення. А депутатів від одного округу стане більше - не один, а від двох до чотирьох. Виборець може віддати свій голос як за одного, так і за декількох.

За старими правилами така мажоритарна система застосовувалася у всіх містах, де мешкало менше 90 тисяч осіб.

Міста з населенням понад 10 тисяч

У містах, де живе більше 10 тисяч осіб, вибори пройдуть за пропорційною системою. Виборці голосуватимуть за політичні партії, списки яких будуть відкритими. Кандидати в депутати не зможуть бути самовисуванцями.

Відкриті списки партій

У бюлетені потрібно буде поставити дві відмітки - галочку за політичну партію і цифру за окремого кандидата, цієї партії. Ця нова система дозволить виборцеві підтримати не тільки політсилу в цілому, але і визначеного її представника.

Велика кількість голосів дозволить окремим кандидатам просунутися вище в партійному списку і збільшити шанси потрапити до місцевої ради. Саме для цього і була введена система відкритих списків.

Гендерні квоти

Ще одне нововведення місцевих виборів 2020 - гендерні квоти для політичних партій. Тепер у списку політсили повинно бути не менше 40% представників однієї статі. Тобто, серед 5 кандидатів повинно бути не менше двох осіб однієї статі. В іншому випадку Центральна виборча комісія таку партію не допустить до участі в голосуванні.

Детальніше про те, як розібратися в нових правилах голосування в інтерв'ю РБК-Україна розповіла Ольга Айвазовська.

Нагадаємо, що виборча кампанія місцевих виборів стартувала в Україні 5 вересня.