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Результаты местных выборов в Киеве

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 20:30
Результаты местных выборов в Киеве результаты выборов в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

25 октября в Киеве прошли выборы мэра и депутатов Киевсовета. Исходя из данных экзитполов, двум кандидатам придется встретиться во втором туре: Виталию Кличко и Александру Попову. В городской совет предварительно проходят 7 партий.

Результаты местных выборов в Киеве

Телеканал "Украина 24" и "Студия Савика Шустера" совместно с социологической компанией Liberty Report представили первый экзитпол по избирательной гонке в Киеве. Было опрошено 39 662 человека. Предельная погрешность не превышает 1,9%.

Так, самый высокий результат набрал действующий мэр города Виталий Кличко – 45,93%. За ним идет бывший глава КГГА Александр Попов 9,62%.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, по предварительным данным, смогла получить 8,53% поддержки киевлян. Нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко7,82%, шоумен Сергей Притула7,27%.

Дальше следуют: Андрей Пальчевский (4,81%), Игорь Смешко (3,73%), Александр Омельченко (2,69%), Андрей Ильенко (2,48%) и Николай Томенко (2,11%).

Результаты местных выборов в Киеве

Также, по данным экзитпола "Украина 24", в Киевсовет проходят следующие партии, которые предварительно набрали больше 5% голосов избирателей:

  • УДАР (19,74%)
  • "Европейская солидарность" (17,76%)
  • "Слуга народа" (10,28%)
  • "Батькивщина" (8,61%)
  • "Оппозиционная платформа - За життя" (7,77%)
  • "Еднисть" (5,94%)
  • "Голос" (5,65%)

В то же время достаточно голосов для того, чтобы получить депутатские мандаты, не набрали: "Сила и честь" (4,53%), "Перемога Пальчевского" (4,08%) и ВО "Свобода" (3,71%).

Был опубликован и экзитпол социологической группы "Рейтинг". Ее представители опросили 10402 респондента. Ошибка репрезентативности не больше 1%.

Предвыборные рейтинги кандидатов

Наиболее актуальным соцопросом в Киеве от авторитетной всеукраинской компании был опрос группы "Рейтинг", проведенный с 4 по 9 сентября.

Согласно данным "Рейтинга", уверенное первое место занимал действующий мэр Киева Виталий Кличко с 35,3% поддержки. На втором месте – кандидат от партии "Голос" и шоумен Сергей Притула с показателем 7,8%.

Далее расположилась группа кандидатов, разница в рейтингах которых составляла гораздо меньше статистической погрешности опроса – 2,8%.

Так, третье место "Рейтинг" давал кандидату от "Слуги народа" и нардепу Ирине Верещук – 5,7%, четвертое – лидеру партии "Победа Пальчевского" Андрею Пальчевскому – 5,2%, пятое – кандидату от "Батькивщины" и нардепу Алексею Кучеренко – 4,6%, шестое – кандидату от ОПЗЖ Александру Попову – 4,5%.

Впрочем, в этот соцопрос были включены кандидаты, которые в итоге так и не выдвинулись на киевские выборы: журналист Дмитрий Гордон и экс-нардеп Михаил Добкин.

Предвыборные рейтинги партий

Согласно тому же опросу "Рейтинга", в Киевсовет проходили шесть партий:

  1. УДАР – 19,7%
  2. "Слуга народа" – 11,7%
  3. "Европейская солидарность" – 10,2%
  4. "Голос" – 6,3%
  5. ОПЗЖ – 5,8%
  6. Батькивщина – 5,7%

Что изменилось по сравнению с прошлыми местными выборами

В этом году киевляне впервые избирали горсовет по новым правилам – пропорциональной системе с открытыми списками, и могли влиять на персональный состав депутатов от избранной партии. Впрочем, насколько они смогли воспользоваться этим правом и кто именно стал депутатом от партий-победителей, станет понятно только после окончания всех подсчетов территориальной избирательной комиссией, что может занять несколько дней.

На прошлых местных выборах в 2015 году Виталий Кличко смог переизбраться мэром только во втором туре, куда он вышел с результатом 40,57% голосов. Конкуренцию ему составил экс-нардеп Борислав Береза, набравший 8,85%. Он лишь немного опередил занявшего третье место экс-мэра столицы Александра Омельченко, получившего 8,47% поддержки.

Во втором туре выборов Кличко опередил Березу ровно в два раза, набрав 64,1% голосов против 32,3% у конкурента.

В Киевсовет в 2015 году смогли пройти пять партий. Блок Петра Порошенко "Солидарность", первым номером которого был Виталий Кличко, получил 52 места из 120. "Самопомощь" взяла 22 депутатских мандата, "Батькивщина" – 17, "Еднисть" Александра Омельченко – 15, "Свобода" – 14.

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