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Результати місцевих виборів у Львові

Новость на русском → Львів, Неділя 25 жовтня 2020 21:38
Результати місцевих виборів у Львові результати виборів у Львові (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Жителі Львова в неділю, 25 жовтня, обирали місцеву владу. Але на цьому виборчий процес не закінчений. Ймовірно, в листопаді львів'яни знову вирушать на дільниці, щоб обрати мера. За даними екзитполів, ніхто з кандидатів не набрав 50% голосів.

Попередньо перше місце займає діючий міський голова Андрій Садовий. Слідом за ним іде екс-голова Львівської ОДА, нардеп від "Європейської солідарності" Олег Синютка.

При цьому його партія, згідно екзит-полам, лідирує на виборах до міської ради. Крім ЄС, депутатські мандати отримує ще чотири партії.

Результати экзитполів у Львові

Згідно з екзитполом студії Савіка Шустера і Украіна24, перший результат на виборах мера Львова отримує Андрій Садовий з 41,12% голосів. У другому турі йому складе конкуренцію Олег Синютка, який набрав 27,38%. На третьому місці опинився голова секретаріату партії "ВО" Свобода ", колишній віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський з показником 9,98%.

Четвертий результат отримує кандидат від "Голосу", нардеп Ярослав Рущишин з 5,62%. Замикає "п'ятірку" кандидатів екс-нардеп, самовисуванець Ігор Васюник з 3,97%.

На виборах до міської ради Львова, зважаючи на дані цього екзитполу, перемагає "Євросолідарність" з результатом 30,74%. Слідом за нею йде "Самопоміч" з 24,12% голосів. На третьому місці - "Голос" з 9,78%. Четвертий результат отримала "ВО" Свобода" - 7,52%. П'яте місце посідає партія "Варта" з підтримкою 5,06%.

Водночас на межі потрапляння до міськради опинилися "Слуга народу" (4,74%) і Українська галицька партія (4,65%)

Похибка цього екзитполу не перевищує 1,9%.

Результати місцевих виборів у Львові

Передвиборні рейтинги кандидатів

Останній за кілька місяців опитування по Львову з великою вибіркою респондентів проводила компанія SOCIS з 6 по 11 жовтня. Дослідження показувало, що перше місце і 39% голосів (серед тих, хто піде на вибори і визначився) - у Андрія Садового.

Його найближчий суперник Олег Синютка набирав 30,8%. На третій результат, за даними SOCIS, претендував Руслан Кошулинський від "Свободи" - з 11,9%. Четвертим виявився лідер громадського об'єднання і партії "Варта", діючий депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич з 5,5%. П'ятим - кандидат від "Голосу" Ярослав Рущишин з 3,1% голосів.

Передвиборні рейтинги партій

З уже згаданого дослідження SOCIS випливало, що за станом на початок жовтня до Львівської міськради могло потрапити п'ять партій. Перше місце опитані (серед тих, хто піде на вибори і визначився) віддали "Євросолідарності" - 31,7%. Другий результат і 25,9% голосів був у "Самопомочі".

Також, згідно з опитуванням компанії, мандати могли отримати "ВО "Свобода" з 7,2%; "Голос" з 6,8% і "Варта" з 5,5%. При цьому правляча партія "Слуга народу" в цьому дослідженні була тільки на сьомому місці, набравши 3,8% голосів респондентів.

Статистична похибка опитування становила близько 2,3%.

Що нового в порівнянні з попередніми виборами

Цього року місцеві ради у всіх великих містах українці вибирають за новими правилами. Йдеться про пропорційну виборчу систему з відкритими партійними списками, коли виборець віддає голос не тільки партію, а й за одного з її кандидатів. Чим більше голосів набирає той чи інший кандидат, тим вище його шанси отримати мандат.

Ще одне нововведення - вибори районної ради. Цього року парламент укрупнив територію районів, зробивши замість 490 - 136. Причому всі обласні центри включили до їх складу. Саме тому на ділянках, крім переліку кандидатів в мери, а також партій до міської та обласної ради, львів'яни отримали ще четвертий бюлетень - для райради.

Під час останніх місцевих виборів у 2015 році діючому меру Львова Андрію Садовому не вистачило менше відсотка, щоб перемогти відразу в першому турі. Він набрав 49,16% голосів. Його головний конкурент на тих виборах Руслан Кошулинський отримав 12,25%. Обидва продовжили боротьбу у другому турі, де голоси розподілилися на користь Садового: 61,1% проти 36,8%.

До міської ради на тих виборах потрапили сім партій. Перший результат з великим відривом був у партії "Самопоміч", яка отримала 37,5% і 24 мандати. На другому місці опинилася "Солідарність" Петра Порошенка (тоді "Блок Петра Порошенка - Солідарність") з 15,63%, отримавши 10 мандатів. Третє місце зайняла "Свобода", взявши 12,5% і 8 місць в міськраді.

Крім них, свої фракції завели: "Громадянська позиція" - 7 мандатів; "Громадянських рух "Народний контроль" - 6; УКРОП - 5; "Українська галицька партія - 4.

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